Hru prevádzkuje TIPOS.
V utorkovom žrebovaní novej lotérie Všetko alebo nič padla ďalšia vysoká výhra. Hráč z Bratislavského kraja uhádol všetkých 11 vyžrebovaných čísel a odniesol si 100 000 eur. Výherný tiket podal priamo v deň žrebovania (9. decembra), a rozhodol sa pre svoje vlastné čísla. Obyčajná stávka v hodnote 1,50 eura mu tak priniesla životnú výhru, informuje web Tipos.
Hra má originálny princíp
Novú číselnú lotériu spustila spoločnosť TIPOS v októbri a výhercovia sa odvtedy objavujú naprieč celým Slovenskom. Niektorí hráči dávajú prednosť náhodnému výberu čísel, iní vsádzajú na vlastnú intuíciu, v tomto prípade sa ukázalo, že vlastná kombinácia bola správnou voľbou.
Zaujímavosťou hry je jej netradičný princíp. Hlavnú výhru 100-tisíc eur môže získať hráč nielen vtedy, ak trafí všetkých 11 čísel z 22, ale aj v prípade, že netrafí ani jedno. Žrebovanie prebieha každý deň.
Do lotérie sa možno zapojiť na predajných miestach, online prostredníctvom portálu eTIPOS, cez mobilnú aplikáciu alebo SMS. Jeden tip na jedno žrebovanie stojí 1,50 eura a hráči si môžu stávky predplatiť aj na viac dní dopredu.