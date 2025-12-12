Podľa informácií TV Markíza mal muž 42 rokov.
V piatok (12. 12.) v areáli nemocnice vo Zvolene našli mŕtveho 42-ročného muža. Nehybné telo ležalo pri zadnom vchode. Podľa informácií TV Markíza obhliadajúci lekár nevylúčil cudzie zavinenie.
Článok budeme aktualizovať.
