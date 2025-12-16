Výrobok v prípade jazdy môže spôsobiť komplikácie.
Slovenská obchodná inšpekcia v záujme dôslednej ochrany spotrebiteľa uverejnila oznam o výrobku od spoločnosti Decathlon SK s. r. o. Varujú pred používaním konkrétnych výrobkov predávaných v období od 01. apríla 2025 do 01. decembra 2025, informuje Slovenská obchodná inšpekcia.
Ide o bicykel E-actv900 LF a bicykel E-actv900 HF s artiklovým kódom 8751864, 8751865 a 8774848 a bicykel LD920e LF a bicykel LD940e LF s artiklovým kódom 8664452 a 8862494.
Zistili na nich softvérovú chybu motora, ktorá počas jazdy môže spôsobiť náhodný pohyb pedálov smerom dozadu. Spoločnosť vyzýva zákazníkov, ktorí si dané výrobky zakúpili, aby ich okamžite prestali používať a objednali si termín v najbližšom servisnom stredisku spoločnosti. Chybu odstránia bezplatne.