Od 1. januára 2026 musia mať lyžiari do 18 rokov prilbu.
Veková hranica pre povinné nosenie lyžiarskej prilby sa od začiatku roka 2026 zvýšila. Po novom ju musia nosiť lyžiari do 18 rokov. Vyplýva to z novely zákona o Horskej záchrannej službe (HZS), ktorá 1. januára nadobudla účinnosť.
„Zvyšuje sa veková hranica pre povinné nosenie lyžiarskej prilby z doterajších 15 na 18 rokov. Cieľom je ochrana zdravia mladých lyžiarov,“ vysvetlilo ministerstvo vnútra, ktoré za úpravou stojí.
Novela zároveň zriaďuje stavovskú organizáciu Národná asociácia horských záchranárov. „Jej úlohou bude vykonávať odbornú spôsobilosť mimo horských oblastí s použitím lanových techník a hájiť záujmy svojich členov,“ doplnil rezort s tým, že členstvo v nej bude dobrovoľné.
HZS by podľa novej úpravy mohla používať bezpilotné lietadlá
Novela tiež rozširuje rozsah horskej vodcovskej činnosti o vedenie kurzov technickej pomoci v horách. Po novom sa tiež vo vymedzených lokalitách pri záchrannej činnosti s použitím lanovej či horolezeckej techniky bude vyžadovať odborná spôsobilosť obdobne, ako ju majú záchranári v horských oblastiach. HZS by zároveň pri záchrannej činnosti a monitoringu horských oblastí mohla podľa úpravy používať bezpilotné lietadlá.