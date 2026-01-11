Horská záchranná služba preto zvýšila lavínové nebezpečenstvo a neodporúča pohyb vo vysokohorskom teréne.
Na severe Slovenska panuje silná zima. Na Orave, Kysuciach a v Tatrách napadlo za posledné hodiny 10 až 25 centimetrov nového snehu, miestami sa tvoria záveje a zhoršuje sa viditeľnosť. Najviac snehu hlásia z Podbieľa, kde pribudlo približne 25 cm, informuje web iMeteo.sk.
Vo vyšších polohách fúka veľmi silný vietor. Na Chopku a Lomnickom štíte dosahujú nárazy až okolo 105 km/h, čo spolu s mrazom výrazne znižuje pocitovú teplotu.
Rastie lavínové nebezpečenstvo
Horská záchranná služba upozorňuje na zhoršené lavínové podmienky. Vo Vysokých a Západných Tatrách a v Malej Fatre sa dnes nad 1 700 metrov zvýši lavínové nebezpečenstvo na 3. stupeň. Lavíny sa môžu uvoľniť už pri malom zaťažení, najmä v žľaboch a pod skalami.
V Nízkych Tatrách platí 2. stupeň a vo Veľkej Fatre a Lúčanskej Malej Fatre sa riziko počas dňa zvyšuje. Odborníci neodporúčajú pohyb vo vysokohorskom teréne.