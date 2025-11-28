Konsolidačný balíček vlády vyvolal ostrú kritiku zamestnávateľov, odborov aj expertov, ktorí upozorňujú na zdraženie práce a rastúcu neistotu v podnikateľskom prostredí.
Vládny konsolidačný balíček vyvolal výraznú kritiku zo strany zamestnávateľov aj odborov. Obe strany upozorňujú, že plánované zvýšenie odvodov zdraží prácu, zvýši ceny a zhorší konkurencieschopnosť slovenských firiem. Sociálni partneri zároveň pripomínajú, že vláda často o zásadných zmenách nekomunikuje a podniky sa o nich dozvedajú až z médií.
Ministerstvo financií tvrdí, že štát už nedokáže ďalej sanovať rozpočet bez úprav odvodov. Podľa rezortu ide o nutný krok smerom k fiškálnej stabilite, no podnikateľské prostredie vníma zmeny ako zásah do motivácie pracovať a investovať. Mladí ľudia vstupujúci na trh práce môžu podľa kritikov pocítiť dopady najcitlivejšie.
Daňový poradca Martin Roško z ETL SLOVAKIA upozorňuje, že zvýšené odvody posúvajú mnohých manažérov a kvalifikovaných zamestnancov bližšie k odchodu do zahraničia. Podľa neho podniky aktívne hľadajú spôsoby, ako znížiť daňovo-odvodové zaťaženie, čo môže znížiť výber odvodov a vytvoriť tlak na ďalšie úsporné kroky. Roško zároveň predpokladá návrat optimalizačných schém, ktoré podnikatelia považovali za minulosť.
Veľké zmeny najmä pre SZČO
Vláda v rámci balíčka navrhuje sériu zmien pre SZČO. Odvodové prázdniny sa skrátia a povinnosť platiť odvody vznikne už od šiesteho mesiaca podnikania. Zrušenie hraničnej výnimky znamená, že povinnosť zaplatenia odvodov už nebude závisieť od výšky zárobku. Štát tak posúva začiatok povinností živnostníkov výrazne skôr ako doteraz.
Zvýšenie minimálneho vymeriavacieho základu z 50 na 60 % priemernej mzdy zvýši sociálne odvody SZČO o desiatky eur mesačne. Zdravotné odvody stúpnu z 14 na 15 %. Legislatíva zároveň upravuje definíciu závislej práce a sprísňuje postup proti fiktívnym živnostníkom. Inšpektoráty práce budú ukladať vyššie pokuty za nelegálne zamestnávanie, čo má obmedziť obchádzanie pracovnoprávnych pravidiel.