Zápasí s poklesom tržieb, stratami a dlhmi.
Dlhoročná firma Toma Trading z Trnavy požiadala o vyhlásenie konkurzu. Paradoxne sa tak stalo v čase, keď ešte donedávna nepôsobila ako podnik v kríze, informuje Denník N.
Dnes zamestnáva len 20 ľudí
Návrh na konkurz podala samotná firma krátko pred Vianocami a minulý týždeň ho začal riešiť okresný súd. Spoločnosť, ktorá nadväzovala na viac než 60-ročnú tradíciu strojárstva v meste, dnes zamestnáva už len necelých 20 ľudí, ešte nedávno ich bolo približne dvojnásobne viac.
Firma sa k situácii oficiálne nevyjadrila, no podľa odborníkov ju mohol zasiahnuť pokles priemyselnej výroby, slabší dopyt po investíciách do strojov a tiež vyššie dane a odvody.
O osude firmy rozhodnú najbližšie mesiace
Toma Trading mala počas pandémie straty, v roku 2022 sa síce dostala do zisku, no potom prišiel ďalší pád. Tržby klesli z takmer 3 miliónov eur na približne 1,5 milióna a firma sa opäť dostala do straty. Dlhuje Sociálnej poisťovni 45-tisíc eur a štátu na daniach vyše 7-tisíc eur.
O tom, či firma skončí v konkurze alebo ju ešte zachráni nový investor, rozhodnú najbližšie mesiace.