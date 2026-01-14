V týchto prípadoch ide o návnady, ktoré môžu psom spôsobiť vážne zranenia.
V utorok večer (13. januára) došlo na Kuzmányho ulici v Košiciach k nebezpečnej situácii, ktorá mohla skončiť tragicky. Majiteľka psa si všimla, že jej psík niečo zdvihol zo zeme, a v poslednej chvíli mu to stihla vybrať z papule. Išlo o nebezpečnú návnadu, ktorá mohla zvieraťu vážne ublížiť, informovala o tom v skupine na sociálnej sieti kamarátka majiteľky psa.
Predmet sa mal nachádzať pod kríkom vo vnútrobloku na rohu ulíc Vojenská a Kuzmányho. Majitelia psov by mali byť v tejto oblasti mimoriadne opatrní a sledovať, čo ich zvieratá zbierajú zo zeme, píšu Košice dnes na sociálnej sieti.
Podobný prípad sa pritom neobjavil prvýkrát
V posledných mesiacoch ich hlásili v rôznych mestách Slovenska, ako napríklad aj v Štúrove. V týchto prípadoch ide o návnady, ktoré môžu psom spôsobiť vážne zranenia.
Ak by pes takúto nástrahu prehltol, môže dôjsť k poraneniu tráviaceho traktu, vnútornému krvácaniu alebo infekcii, čo môže byť život ohrozujúce. Odborníci preto radia majiteľom psov, aby boli pri venčení mimoriadne ostražití a okamžite zasiahli, ak si všimnú niečo podozrivé.