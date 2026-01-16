Vyšetrovatelia v jeho domácnosti zaistili aj podrobné návody na výrobu výbušnín, ktoré muž aktívne šíril na sociálnych sieťach.
Päťdesiatročný Marián skladoval v byte rôzne výbušné látky, nebezpečné chemikálie a návody na výrobu výbušnín. Žil v spoločnej domácnosti s mamou a bratom, pričom súdy ho už pred pár rokmi odsúdili za držanie podobných látok a predmetov. Tentokrát vyšetrovatelia muža obvinili aj z terorizmu a o jeho treste rozhodne Špecializovaný trestný súd, informuje portál noviny.sk.
Hoci ho policajti zadržali už v minulosti, vtedy vyviazol s podmienkou. Tú však Marián porušil začiatkom uplynulého roka. V byte ukrýval danubit, plastickú trhavinu TNT, rôzne výbušné látky, materiál na ich výrobu, ale aj zbrane a strelivo. Návody na výrobu trhavín si zapisoval do zošitov a následne ich zverejňoval na verejne dostupných sociálnych sieťach. Susedia o situácii v bytovke hovoria ako o pekle.
Schvaľoval a podnecoval teroristické praktiky
„Získal znalosti na výrobu výbušnín, ktoré poskytoval prostredníctvom sociálnej siete na účely spáchania niektorého z trestných činov terorizmu a zároveň schvaľoval a podnecoval na spáchanie niektorého z trestných činov terorizmu,“ tvrdí Jarmila Jánová, hovorkyňa Krajskej prokuratúry v Košiciach.
Chemikálie Marián uskladňoval aj na chate vo Vrbici, kam chodieval s rodinou. O jeho ďalšom osude rozhodne sudca Špecializovaného trestného súdu. V prípade dokázania viny hrozí Mariánovi, ktorého prezývajú aj „Košický McGyver“, až 15-ročný pobyt za mrežami.