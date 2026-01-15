Strategická spolupráca s OpenAI má pripraviť budúcich pedagógov na prácu s umelou inteligenciou a naučiť ich kriticky využívať moderné technológie v praxi.
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže (MŠVVaM) SR nakúpilo pre budúcich učiteľov 20 000 licencií vzdelávacej verzie ChatGPT-Edu za približne 1,57 milióna eur. O novinke informoval minister školstva Tomáš Drucker na štvrtkovej tlačovej konferencii. Rezort týmto krokom štartuje strategickú spoluprácu s medzinárodnou spoločnosťou OpenAI.
„Hovoríme o mimoriadnom úspechu, keď vstupujeme do strategickej spolupráce s globálnym lídrom v oblasti umelej inteligencie. Naším cieľom je, aby sa budúci učitelia stretli s umelou inteligenciou a naučili sa využívať túto technológiu pre ich budúcu prácu,“ uviedol Drucker. Zdôraznil, že plánuje dlhodobú spoluprácu, nielen izolovaný projekt.
Vyjednali výraznú zľavu
Licencie rezort bezplatne sprístupní vysokoškolským pedagógom a študentom učiteľstva. Minister podotkol, že chce viesť deti a žiakov ku kritickému a etickému využívaniu digitálnych nástrojov, na čo učitelia potrebujú reálne skúsenosti. Rezort pri nákupe vyjednal výraznú zľavu, jedna licencia vyjde na 4,76 eura mesačne. Vzdelávacia verzia chráni osobné údaje a bezpečnosť, pričom spoločnosť nebude využívať dáta na trénovanie modelov umelej inteligencie.
Drucker potvrdil, že rezort zakúpil licencie na jeden rok a chce v ich financovaní pokračovať aj v budúcnosti. Ku kontraktu sa môžu za rovnakých podmienok pripojiť ďalšie vysoké školy a neskôr aj regionálne školstvo.
Štátny tajomník Róbert Zsembera avizoval, že od 1. septembra 2026 vzniknú na technických univerzitách v Bratislave a Košiciach kompetenčné centrá umelej inteligencie. Na ich fungovanie rezort vyčlení 12 miliónov eur z európskych zdrojov. Zároveň pripravuje eurofondovú výzvu za 20 miliónov eur na tvorbu nových študijných programov v oblasti kritických technológií.