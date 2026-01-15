Počas štvorhodinovej odstávky technici vyčistia znečistené kamery a povrch vozovky, aby zvýšili bezpečnosť premávky
Vodiči, ktorí dnes plánujú cestu po diaľnici D1 na východe Slovenska, sa musia pripraviť na krátkodobé obmedzenie. Národná diaľničná spoločnosť dnes (15. januára 2026) od 23:00 až do zajtrajšieho rána (16. januára 2026) do 03:00 úplne uzavrie tunel Branisko, informuje polícia na sociálnej sieti.
Dôvodom nočnej odstávky je pravidelná údržba. Technici počas štyroch hodín vyčistia znečistené kamerové systémy, ktoré dohliadajú na bezpečnosť premávky, a vyčistia aj povrch vozovky v tuneli.
Dopravu počas uzávierky cestári presmerujú na pôvodnú štátnu cestu I/18, ktorá vedie cez horský priechod Branisko. Keďže predpoveď počasia hlási v údoliach mrazy, odporúčame vodičom na horskom priechode zvýšenú opatrnosť.