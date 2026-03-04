Dve plánované uzávery v úseku pri Lamači využijú diaľničiari na prekreslenie jazdných pruhov.
Národná diaľničná spoločnosť (NDS) pripravuje hĺbkovú rekonštrukciu stredového deliaceho pásu na diaľnici D2 pred Bratislavou. Prvé výrazné obmedzenia čakajú vodičov už počas nadchádzajúceho marcového víkendu v úseku pri Lamači.
Diaľničiari naplánovali práce na nočné hodiny, aby čo najmenej ovplyvnili plynulosť dopravy:
- Piatok (6. 3.) od 21:00 do soboty rána (7. 3.): NDS uzavrie diaľnicu v smere na Česko. Opačný smer zostane prejazdný bez zmien.
- Sobota (7. 3.) od 21:00 do nedele rána (8. 3.): Pracovníci uzavrú smer na Bratislavu.
Investičný riaditeľ NDS Július Mihálik zdôraznil výhody tohto riešenia:
„Uzávera tak prebehne počas najnižších dopravných intenzít v týždni. Navyše, práce budú prebiehať výlučne počas noci, aby sa do dopravného komfortu zasiahlo len minimálne.“
Počas týchto nocí robotníci vyznačia nové vodorovné značenie. To posunie dopravu ďalej od stredových zvodidiel, aby uvoľnilo miesto pre stavebné mechanizmy. Po víkende budú mať motoristi naďalej k dispozícii dva jazdné pruhy, no v zúženom profile (3,5 metra a 2,7 metra).
NDS pripravila pre vodičov jasne vyznačené obchádzky:
- Smer Brno: Vodiči zídu z diaľnice pri čerpacej stanici za tunelom Sitina a využijú výjazd na Lamačskú cestu smerom na Záhorskú Bystricu.
- Smer Bratislava: Motoristi zídu v križovatke Lamač (Diamant), prejdú cez Lamač a na D2 sa opäť napoja cez Patrónku pri zoologickej záhrade.