Pod krídla silnej belgickej skupiny KBC, ktorá u nás už dlhodobo rozvíja ČSOB, prechádza 365.bank spolu s Poštovou bankou.
Medzinárodná skupina KBC pohltila 365.bank aj Poštovú banku. Belgický gigant KBC na slovenskom trhu dlhodobo rozvíja finančnú skupinu ČSOB, prostredníctvom ktorej ponúka bankové služby, lízing a životné či neživotné poistenie, informuje ČSOB na svojom webe.
Banky prinášajú klientom moderné riešenia pre digitálnu éru. Mobilná aplikácia im otvára dvere k množstvu užitočných funkcií na jednom mieste. Klienti môžu cez svoj smartfón:
- efektívne spravovať rodinné financie,
- rýchlo nahlásiť poistnú udalosť,
- pohodlne si zakúpiť lístok na vlak.
Čo to znamená pre súčasných klientov?
Klienti 365.bank a Poštovej banky nemusia podniknúť žiadne špeciálne kroky. Svoje peniaze spravujú rovnakým spôsobom ako doteraz. Získavajú však zázemie stabilnej a silnej belgickej skupiny KBC, čo zvyšuje bezpečnosť ich vkladov a rozširuje možnosti budúcich služieb.