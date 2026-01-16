Hlavné témy
Katarína Jánošíková
dnes 16. januára 2026 o 17:30
Čas čítania 0:28

365.bank a Poštová banka už má nového majiteľa. Aké zmeny to prinesie klientom?

365.bank a Poštová banka už má nového majiteľa. Aké zmeny to prinesie klientom?
Zdroj: Wikipedia/Brutalhovno

Pod krídla silnej belgickej skupiny KBC, ktorá u nás už dlhodobo rozvíja ČSOB, prechádza 365.bank spolu s Poštovou bankou.

Medzinárodná skupina KBC pohltila 365.bank aj Poštovú banku. Belgický gigant KBC na slovenskom trhu dlhodobo rozvíja finančnú skupinu ČSOB, prostredníctvom ktorej ponúka bankové služby, lízing a životné či neživotné poistenie, informuje ČSOB na svojom webe.

Banky prinášajú klientom moderné riešenia pre digitálnu éru. Mobilná aplikácia im otvára dvere k množstvu užitočných funkcií na jednom mieste. Klienti môžu cez svoj smartfón:

  • efektívne spravovať rodinné financie,
  • rýchlo nahlásiť poistnú udalosť,
  • pohodlne si zakúpiť lístok na vlak.

Čo to znamená pre súčasných klientov?

Klienti 365.bank a Poštovej banky nemusia podniknúť žiadne špeciálne kroky. Svoje peniaze spravujú rovnakým spôsobom ako doteraz. Získavajú však zázemie stabilnej a silnej belgickej skupiny KBC, čo zvyšuje bezpečnosť ich vkladov a rozširuje možnosti budúcich služieb.

16. januára 2026 o 14:12 Čas čítania 0:43 Známa slovenská firma bude vo veľkom prepúšťať. Stovky ľudí prídu o prácu Známa slovenská firma bude vo veľkom prepúšťať. Stovky ľudí prídu o prácu
16. januára 2026 o 13:32 Čas čítania 0:57 Bratislava mení prístup k vodičom aj cestujúcim. Čaká nás menej sankcií, viac výhod Bratislava mení prístup k vodičom aj cestujúcim. Čaká nás menej sankcií, viac výhod
16. januára 2026 o 12:12 Čas čítania 1:06 Peniaze ako cesta k šťastiu? Prieskum odhalil, čo Slovákom bráni v spokojnom živote Peniaze ako cesta k šťastiu? Prieskum odhalil, čo Slovákom bráni v spokojnom živote
ČSOB
Zdroj: Eurovea.sk
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
