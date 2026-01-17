Hlavné témy
Katarína Jánošíková
dnes 17. januára 2026 o 10:43
Čas čítania 1:03

Pracovali ste v Rakúsku? Váš dôchodok môže byť oveľa vyšší, než si myslíte

Pracovali ste v Rakúsku? Váš dôchodok môže byť oveľa vyšší, než si myslíte
Zdroj: Unsplash/CDC, Getty Images/Owen Franken

Ak ste časť svojej kariéry strávili u našich susedov, týkajú sa vás isté výhody.

Ak ste pracovali v Rakúsku, môžete poberať rakúsky dôchodok aj v prípade, že žijete na Slovensku. Peniaze vám úrady zašlú priamo na účet bez toho, aby ste museli vlastniť rakúske občianstvo alebo mať v krajine trvalý pobyt. Rakúska poisťovňa vypočíta výšku vašej penzie najmä na základe odpracovaných rokov a zaplatených odvodov.

Práca v Rakúsku sa vám oplatí aj po návrate domov. Roky, ktoré ste odpracovali u našich susedov, vám vo výsledku môžu zvýšiť mesačný príjem o stovky eur. Slovenský aj rakúsky systém tieto obdobia poistenia vzájomne uznávajú.

Ako postupovať pri žiadosti o dôchodok?

Celý proces zvládnete jednoducho priamo zo Slovenska:

  • Podajte žiadosť v Sociálnej poisťovni: Ak bývate na Slovensku, stačí vám jedna žiadosť u nás. Sociálna poisťovňa následne automaticky nadviaže kontakt s rakúskymi partnermi a odovzdá im všetky potrebné údaje. Nepodávate teda dve samostatné žiadosti.
  • Počkajte na posúdenie: Rakúska inštitúcia preskúma vaše obdobia poistenia podľa tamojších zákonov a následne vám doručí vlastné rozhodnutie.
  • Sledujte čas: Celý proces schvaľovania zvyčajne trvá niekoľko mesiacov. Odborníci preto odporúčajú, aby ste žiadosť podali 3 až 6 mesiacov pred dovŕšením dôchodkového veku.

Ak si pracoval 10 rokov v Rakúsku a 7 rokov na Slovensku, spolu máš 17 rokov dôchodkového poistenia. To už môže stačiť na vznik nároku, aj keď by si v jednej krajine samostatne podmienku nesplnil.

Treba si však dať pozor na častý omyl. Sčítanie rokov neznamená, že ti jeden štát vyplatí celý dôchodok. Každá krajina vypláca len tú časť penzie, ktorá zodpovedá obdobiu, počas ktorého si v nej pracoval a platil odvody. Výsledkom je kombinácia dvoch dôchodkov, ktoré spolu tvoria tvoj príjem v starobe.

rodičovský dôchodok
Zdroj: Pixnio/Bicanski, Unsplash/Tatiana Zanon
Dôchodky
Domov
Zdieľať
Diskusia