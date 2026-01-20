Zisti, kto je to a aké výzvy ho čakajú pri uvádzaní nových elektrických modelov.
Automobilka Kia vymenovala do funkcie viceprezidenta pre výrobu, technologický rozvoj a kvalitu Romana Kraľovanského. Ten v spoločnosti pôsobí už od roku 2005 a svoju novú úlohu oficiálne prevzal 1. januára 2026. Stáva sa tak vôbec prvým Slovákom na tomto poste, informuje KIA.
Kraľovanský bude v novej pozícii strategicky viesť výrobné, technologické a kvalitatívne procesy. Do jeho kompetencií spadá aj lokálne riadenie kvality a úzka spolupráca s dodávateľmi. Týmito krokmi chce automobilka zefektívniť rozhodovanie, podporiť inovácie a zabezpečiť udržateľný rast výroby.
„Prevziať túto úlohu je pre mňa veľkou cťou, ale aj zodpovednosťou. Chcem ďalej rozvíjať silné stránky nášho závodu a podporovať spoluprácu naprieč tímami. Naším spoločným cieľom zostáva špičková kvalita modelov Sportage, XCeed, EV4 a plánovaného modelu EV2, čo považujem za kľúčové najmä počas transformácie na elektromobilitu,“ uviedol Roman Kraľovanský.
Nový viceprezident predtým viedol skupinu Výroba, kde dosahoval mimoriadne výsledky. Menovaním Romana Kraľovanského Kia potvrdzuje svoj záväzok rozvíjať lokálnych lídrov a posilňovať svoje postavenie v európskom regióne.