Slovenskí podnikatelia už na prijímanie bezhotovostných platieb nepotrebujú platobné terminály.
Finančná správa (FS) v utorok sprístupnila novú verziu aplikácie VRP2 pre mobilné zariadenia. Obchodníci tak môžu po novom evidovať tržby a prijímať bezhotovostné úhrady cez QR kód priamo vo svojom smartfóne. Hovorca FS Daniel Kováč spresnil, že toto riešenie nevyžaduje žiadne externé terminály ani dodatočný softvér.
Ako si aktivovať QR platby?
Predávajúci si musia v prvom rade aktualizovať aplikáciu v obchodoch Google Play alebo App Store. Postup aktivácie je jednoduchý:
- V nastaveniach svojej banky si predajca nastaví notifikačný účet.
- V aplikácii VRP2 zadá svoj IBAN.
- Na tento účet budú následne smerovať všetky platby aj potvrdenia o ich úhrade.
Systém po zaevidovaní predaja automaticky vygeneruje QR kód. Predávajúci ho zákazníkovi zobrazí na displeji telefónu alebo vytlačí.
- Kupujúci naskenuje kód vo svojej bankovej aplikácii a potvrdí platbu.
- Pokladnica VRP2 dostane okamžitú notifikáciu o úhrade.
- Predávajúci následne vystaví finálny pokladničný doklad.
Veľkým plusom sú nulové dodatočné náklady. Banky totiž podľa legislatívy nebudú do konca roka 2027 účtovať poplatky za tieto notifikácie, ak obchodník využíva technické riešenie finančnej správy. Predajcovia tak získajú okamžitú spätnú väzbu o zaplatení bez toho, aby museli manuálne kontrolovať internet banking.
Aktuálne systém podporujú Slovenská sporiteľňa a Tatra banka. V blízkej dobe sa pridajú aj VÚB, ČSOB a Prima banka, čím služba pokryje viac ako 80 % slovenského trhu. V prípade otázok môžu podnikatelia kontaktovať call centrum finančnej správy.