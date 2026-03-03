Hlavné témy
Aktuálne témy
Lifestylový obsah, ktorý inšpiruje, vzdeláva aj zabáva, nájdeš na webe Refresher.
Články o móde, hudbe, športe či iných zaujímavostiach nájdeš na webe Refresher. Čítaj rozhovory so zaujímavými osobnosťami, otestuj sa v kvízoch, načerpaj inšpiráciu, čo pozerať, počúvať alebo aké trendy práve letia. Sleduj lifestylový obsah na webe Refresher.
PREJSŤ NA LIFESTYLE
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na www.refresher.sk
Katarína Jánošíková TASR
dnes 3. marca 2026 o 17:39
Čas čítania 0:52

Virtuálna pokladnica v mobile už prijíma aj QR platby. Finančná správa spustila novú funkciu

Diskutovať
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Virtuálna pokladnica v mobile už prijíma aj QR platby. Finančná správa spustila novú funkciu
Zdroj: www.pexels.com

Slovenskí podnikatelia už na prijímanie bezhotovostných platieb nepotrebujú platobné terminály.

Finančná správa (FS) v utorok sprístupnila novú verziu aplikácie VRP2 pre mobilné zariadenia. Obchodníci tak môžu po novom evidovať tržby a prijímať bezhotovostné úhrady cez QR kód priamo vo svojom smartfóne. Hovorca FS Daniel Kováč spresnil, že toto riešenie nevyžaduje žiadne externé terminály ani dodatočný softvér.

Ako si aktivovať QR platby?

Predávajúci si musia v prvom rade aktualizovať aplikáciu v obchodoch Google Play alebo App Store. Postup aktivácie je jednoduchý:

  • V nastaveniach svojej banky si predajca nastaví notifikačný účet.
  • V aplikácii VRP2 zadá svoj IBAN.
  • Na tento účet budú následne smerovať všetky platby aj potvrdenia o ich úhrade.

Systém po zaevidovaní predaja automaticky vygeneruje QR kód. Predávajúci ho zákazníkovi zobrazí na displeji telefónu alebo vytlačí.

  • Kupujúci naskenuje kód vo svojej bankovej aplikácii a potvrdí platbu.
  • Pokladnica VRP2 dostane okamžitú notifikáciu o úhrade.
  • Predávajúci následne vystaví finálny pokladničný doklad.

Veľkým plusom sú nulové dodatočné náklady. Banky totiž podľa legislatívy nebudú do konca roka 2027 účtovať poplatky za tieto notifikácie, ak obchodník využíva technické riešenie finančnej správy. Predajcovia tak získajú okamžitú spätnú väzbu o zaplatení bez toho, aby museli manuálne kontrolovať internet banking.

3. februára 2026 o 17:00 Čas čítania 5:52 23-ročný Miloš z Humenného začal investovať so 400 eurami, ktoré mal na stužkovú: Rodina si najskôr myslela, že mi preplo. 23-ročný Miloš z Humenného začal investovať so 400 eurami, ktoré mal na stužkovú: Rodina si najskôr myslela, že mi preplo.

Aktuálne systém podporujú Slovenská sporiteľňa a Tatra banka. V blízkej dobe sa pridajú aj VÚB, ČSOB a Prima banka, čím služba pokryje viac ako 80 % slovenského trhu. V prípade otázok môžu podnikatelia kontaktovať call centrum finančnej správy.

QR platby
Zdroj: Facebook/Finančná správa
24. februára 2026 o 5:55 Čas čítania 0:41 Slovák roztrhal výherný tiket za 2 600 eur, následne ho zložil a priniesol na pobočku. Výhru mu odmietli vyplatiť Slovák roztrhal výherný tiket za 2 600 eur, následne ho zložil a priniesol na pobočku. Výhru mu odmietli vyplatiť
26. februára 2026 o 16:46 Čas čítania 0:41 Inšpekcia práce odhalila fiktívnych živnostníkov. Po celom Slovensku vykonala stovky kontrol Inšpekcia práce odhalila fiktívnych živnostníkov. Po celom Slovensku vykonala stovky kontrol
28. februára 2026 o 13:47 Čas čítania 0:28 Prichádza k nám ďalšia vlna studeného počasia? Pozri, dokedy pretrvajú vyššie teploty Prichádza k nám ďalšia vlna studeného počasia? Pozri, dokedy pretrvajú vyššie teploty
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Daj vedieť, čo si o tom myslíš

Ak chceš diskutovať, vytvor si
účet zadarmo alebo sa prihlás
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentárov
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať aktívne členstvo Refresher Club, aby si mohol pridať komentár.
Členstvo
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš odblokovať tento komentár?
Odblokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
Súvisiace témy:
Slovensko Peniaze
Najčítanejšie
4 hodiny
24 hodín
7 dní
dnes o 13:16
Irán vyslal európskym lídrom jasné ultimátum. Ak pomôžu Izraelu, vyhlási im vojnu
Irán vyslal európskym lídrom jasné ultimátum. Ak pomôžu Izraelu, vyhlási im vojnu
3
včera o 06:31
Známa firma dlží štátu viac ako 30 miliónov eur. Po jej majetku sa zľahla zem, zaplatia to Slováci
Známa firma dlží štátu viac ako 30 miliónov eur. Po jej majetku sa zľahla zem, zaplatia to Slováci
pred hodinou
Slovensko zasiahne masívny mrak saharského prachu. Čaká nás oranžová obloha a zhoršený vzduch
Slovensko zasiahne masívny mrak saharského prachu. Čaká nás oranžová obloha a zhoršený vzduch
včera o 05:50
Pomoc pri elektrine: Pozri sa, kto má nárok a ako funguje automatické započítanie
Pomoc pri elektrine: Pozri sa, kto má nárok a ako funguje automatické započítanie
2
pred 2 dňami
Niektorí živnostníci ušetria stovky eur na odvodoch. Štát chce zrušiť 131-eurové odvody, pre časť podnikateľov zavedú novú hranicu
Niektorí živnostníci ušetria stovky eur na odvodoch. Štát chce zrušiť 131-eurové odvody, pre časť podnikateľov zavedú novú hranicu
3
včera o 06:31
Známa firma dlží štátu viac ako 30 miliónov eur. Po jej majetku sa zľahla zem, zaplatia to Slováci
Známa firma dlží štátu viac ako 30 miliónov eur. Po jej majetku sa zľahla zem, zaplatia to Slováci
včera o 18:55
Slováci sa už vracajú domov z Emirátov a Ománu. Slovenská cestovka im zabezpečila špeciálny let
Slováci sa už vracajú domov z Emirátov a Ománu. Slovenská cestovka im zabezpečila špeciálny let
včera o 05:50
Pomoc pri elektrine: Pozri sa, kto má nárok a ako funguje automatické započítanie
Pomoc pri elektrine: Pozri sa, kto má nárok a ako funguje automatické započítanie
1
včera o 10:38
Zmeny pre živnostníkov v roku 2026: Štát po novom zavádza automatické poistenie
Zmeny pre živnostníkov v roku 2026: Štát po novom zavádza automatické poistenie
2
pred 2 dňami
Niektorí živnostníci ušetria stovky eur na odvodoch. Štát chce zrušiť 131-eurové odvody, pre časť podnikateľov zavedú novú hranicu
Niektorí živnostníci ušetria stovky eur na odvodoch. Štát chce zrušiť 131-eurové odvody, pre časť podnikateľov zavedú novú hranicu
pred 3 dňami
Prichádza k nám ďalšia vlna studeného počasia? Pozri, dokedy pretrvajú vyššie teploty
Prichádza k nám ďalšia vlna studeného počasia? Pozri, dokedy pretrvajú vyššie teploty
2
pred 2 dňami
Niektorí živnostníci ušetria stovky eur na odvodoch. Štát chce zrušiť 131-eurové odvody, pre časť podnikateľov zavedú novú hranicu
Niektorí živnostníci ušetria stovky eur na odvodoch. Štát chce zrušiť 131-eurové odvody, pre časť podnikateľov zavedú novú hranicu
3
včera o 06:31
Známa firma dlží štátu viac ako 30 miliónov eur. Po jej majetku sa zľahla zem, zaplatia to Slováci
Známa firma dlží štátu viac ako 30 miliónov eur. Po jej majetku sa zľahla zem, zaplatia to Slováci
24. 2. 2026 5:55
Slovák roztrhal výherný tiket za 2 600 eur, následne ho zložil a priniesol na pobočku. Výhru mu odmietli vyplatiť
Slovák roztrhal výherný tiket za 2 600 eur, následne ho zložil a priniesol na pobočku. Výhru mu odmietli vyplatiť
26. 2. 2026 9:03
Daňový bonus 2026 môže rodičom priniesť stovky eur navyše. O sume rozhoduje vek dieťaťa aj výška príjmu
Daňový bonus 2026 môže rodičom priniesť stovky eur navyše. O sume rozhoduje vek dieťaťa aj výška príjmu
Lifestyle news
Slovensko čaká vzácne zatmenie Slnka. Zopakuje sa až o polstoročie
pred hodinou
Historický míľnik v Barcelone: Na vrchol baziliky Sagrada Familia osadili poslednú časť
pred 2 hodinami
Bude Cillian Murphy novým Voldemortom? Herec prelomil mlčanie a vyjadril sa k špekuláciám
pred 3 hodinami
Tina otvorene prehovorila o náročnom období. Veľkolepý koncert s dcérou posúva o rok
dnes o 14:03
Vogue zverejnil zoznam najvplyvnejších žien roka 2026. Tieto mená hýbu kultúrou či biznisom
dnes o 12:45
VIDEO: Scary Movie 6 prichádza s oficiálnym trailerom. Vracajú sa obľúbené postavy a poriadna dávka bizáru
dnes o 11:19
Bol to falošný Jim Carrey? Ku konšpiráciám sa už musel vyjadriť aj organizátor odovzdávania cien či Megan Fox
dnes o 10:31
Apple odhalil nový iPhone 17e. Má byť výkonnejší, odolnejší a dostupnejší ako iné modely
dnes o 09:22
Poznáme tváre ďalších postáv seriálovej adaptácie hry God of War. K už známym hercom sa pridá aj Angličan z Bridgertonu
dnes o 08:46
Rytmus plánuje vyše dvojhodinovú šou: „Na narodeniny si želám hlavne zdravie“
včera o 16:02
Slovensko Všetko
Slovensko zasiahne masívny mrak saharského prachu. Čaká nás oranžová obloha a zhoršený vzduch
pred hodinou
Slovensko zasiahne masívny mrak saharského prachu. Čaká nás oranžová obloha a zhoršený vzduch
Suché a teplé počasie udrží drobné častice v atmosfére až do víkendu.
Legendárny slovenský závod s takmer 100-ročnou históriou končí. Odišiel im dôležitý zákazník
dnes o 12:30
Legendárny slovenský závod s takmer 100-ročnou históriou končí. Odišiel im dôležitý zákazník
Na Slovensko doviezli hovädzie mäso, ktoré obsahovalo rastový hormón. Vykonali okamžité kontroly
dnes o 13:52
Na Slovensko doviezli hovädzie mäso, ktoré obsahovalo rastový hormón. Vykonali okamžité kontroly
Policajná inšpekcia zadržala bývalých vyšetrovateľov NAKA čurillovcov. Zobrali aj prokurátora Šúreka
dnes o 09:22
Policajná inšpekcia zadržala bývalých vyšetrovateľov NAKA čurillovcov. Zobrali aj prokurátora Šúreka
Slováci si za deň kúpili dlhopisy v hodnote 245 miliónov eur. Štát pre vysoký dopyt musel zvýšiť objem ponuky
pred 2 hodinami
Slováci si za deň kúpili dlhopisy v hodnote 245 miliónov eur. Štát pre vysoký dopyt musel zvýšiť objem ponuky
Slovensko vedie v európskom rebríčku vlastníctva nehnuteľností. To neznamená vyššiu kvalitu bývania
pred 55 minútami
Slovensko vedie v európskom rebríčku vlastníctva nehnuteľností. To neznamená vyššiu kvalitu bývania
Zahraničie Všetko
Irán vyslal európskym lídrom jasné ultimátum. Ak pomôžu Izraelu, vyhlási im vojnu
dnes o 13:16
Irán vyslal európskym lídrom jasné ultimátum. Ak pomôžu Izraelu, vyhlási im vojnu
dnes o 11:55
Biely dom vysvetľuje záhadný červený fľak na krku Donalda Trumpa. Vraj podstupuje liečbu
pred 3 hodinami
Najväčšia česká internetová firma podala žalobu na Andreja Babiša. Tvrdia, že o nich šíril nepravdivé informácie
Slovensko Všetko
Slovensko zasiahne masívny mrak saharského prachu. Čaká nás oranžová obloha a zhoršený vzduch
pred hodinou
Slovensko zasiahne masívny mrak saharského prachu. Čaká nás oranžová obloha a zhoršený vzduch
dnes o 12:30
Legendárny slovenský závod s takmer 100-ročnou históriou končí. Odišiel im dôležitý zákazník
dnes o 13:52
Na Slovensko doviezli hovädzie mäso, ktoré obsahovalo rastový hormón. Vykonali okamžité kontroly
Ekonomika Všetko
Známa firma dlží štátu viac ako 30 miliónov eur. Po jej majetku sa zľahla zem, zaplatia to Slováci
3
včera o 06:31
Známa firma dlží štátu viac ako 30 miliónov eur. Po jej majetku sa zľahla zem, zaplatia to Slováci
27. 2. 2026 15:44
PREHĽAD: Čoraz menej Slovákov žije od výplaty k výplate
včera o 05:50
Pomoc pri elektrine: Pozri sa, kto má nárok a ako funguje automatické započítanie

Najnovšie

Spravodajstvo
Lifestyle
„Je to len informatívny materiál, nie návod na prežitie.“ Expert hodnotí príručku pre krízové situácie ministerstva vnútra
včera o 14:00
„Je to len informatívny materiál, nie návod na prežitie.“ Expert hodnotí príručku pre krízové situácie ministerstva vnútra
Podľa odborníka mu však chýbajú konkrétne návody, 72-hodinový plán aj dôraz na mentálne zdravie a dezinformácie.
NAŽIVO: Irán sľubuje najzúrivejšiu útočnú operáciu v dejinách, Trump a Netanjahu vraj ponesú následky. V Dubaji hlásia explózie
pred 2 dňami
NAŽIVO: Irán sľubuje najzúrivejšiu útočnú operáciu v dejinách, Trump a Netanjahu vraj ponesú následky. V Dubaji hlásia explózie
Irán vs. USA: Benzín môže zdražieť. S akou sumou máme rátať na slovenských pumpách?
27. 2. 2026 15:47
Irán vs. USA: Benzín môže zdražieť. S akou sumou máme rátať na slovenských pumpách?
Od „prostitútok“ po „americkú agentku“. Odborníčka vysvetľuje, ako Ficova rétorika radikalizuje Slovákov
27. 2. 2026 10:30
Od „prostitútok“ po „americkú agentku“. Odborníčka vysvetľuje, ako Ficova rétorika radikalizuje Slovákov
Nabúrali ste do auta? Vysvetľujeme, čo robiť a kedy vám hrozí pokuta
26. 2. 2026 5:47
Nabúrali ste do auta? Vysvetľujeme, čo robiť a kedy vám hrozí pokuta
Viac
Domov
Zdieľať
Diskusia