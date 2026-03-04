Pri nákupe v kamennej predajni závisí vrátenie tovaru od pravidiel konkrétneho obchodníka.
Vrátenie tovaru patrí medzi najčastejšie otázky spotrebiteľov po nákupe. Mnohí si však nie sú istí, aké pravidlá platia pri nákupe v kamennej predajni a pri nákupe cez internet, alebo čo robiť, keď je výrobok chybný.
Zákon rozlišuje medzi odstúpením od zmluvy bez udania dôvodu a reklamáciou. Preto je dôležité vedieť, kedy môžete tovar jednoducho vrátiť a kedy ho musíte reklamovať.
Ak ste si tovar kúpili v kamennej predajni, zákon vám automaticky nezaručuje právo ho vrátiť len preto, že sa vám nepáči alebo vám nevyhovuje. Predajca vám môže umožniť vrátenie či výmenu napríklad do 7, 14 alebo 30 dní, ide však o jeho dobrovoľné pravidlo, nie zákonnú povinnosť.
Preto je dobré si vždy skontrolovať obchodné podmienky predajcu, kde bývajú pravidlá vrátenia alebo výmeny tovaru uvedené.