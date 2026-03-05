Zamestnanci budú podania prijímať v jedenástich mestách po celom Slovensku a v bratislavskej Petržalke bude opäť fungovať aj mobilná kancelária, kde môžeš priznanie odovzdať priamo z auta.
Finančná správa (FS) SR umožní aj tento rok podať daňové priznanie mimo priestorov daňových úradov, a to v jedenástich mestách po celom Slovensku. V bratislavskej Petržalke zároveň opäť sprístupní mobilnú kanceláriu, kde bude možné odovzdať daňové priznanie priamo z auta. Cieľom je zjednodušiť podanie pre ľudí, ktorí nemajú povinnosť s finančnou správou komunikovať elektronicky.
Daňové priznania budú prijímať aj v menších mestách
Zamestnanci daňových úradov budú prijímať daňové priznania v jednom, prípadne dvoch konkrétnych dňoch, najčastejšie medzi 25. a 30. marcom, v mestách Šamorín, Hlohovec, Revúca, Detva, Hurbanovo, Šahy, Kolárovo, Stropkov, Dubnica nad Váhom a Turčianske Teplice. Výnimkou sú Veľké Kapušany, kde budú daňové priznania preberať na mestskom úrade 18. marca. Podania budú preberať v priestoroch mestských úradov alebo na bývalých kontaktných miestach daňových úradov, najčastejšie v čase od 8.00 do 16.00 h.
Mobilná kancelária v Petržalke umožní podať priznanie z auta
Služba mobilnej kancelárie bude k dispozícii na parkovisku daňového úradu na Ševčenkovej ulici v bratislavskej Petržalke v pondelok 30. marca od 8.00 do 17.00 h a v utorok 31. marca od 8.00 do 18.00 h. Daňovníci môžu priznanie odovzdať bez vystúpenia z vozidla.
Lehotu na podanie daňového priznania k dani z príjmov si možno predĺžiť, napríklad z dôvodu nedostatku času alebo príjmov zo zahraničia. Oznámenie o predĺžení lehoty je potrebné podať na predpísanom tlačive najneskôr do 31. marca 2026.
Daňové priznanie môžeš vybaviť aj elektronicky
Finančná správa zároveň pripomína, že daňové povinnosti je možné vybaviť aj elektronicky z domu. Komunikovať elektronicky môže každý, vrátane fyzických osôb, po registrácii na portáli finančnej správy. Na registráciu a autorizáciu je potrebný elektronický občiansky preukaz s čipom alebo kvalifikovaný elektronický podpis.