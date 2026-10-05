Masaker na stredoškolskej párty v Georgii: Po brutálnej streľbe hlásia dvoch mŕtvych a tridsať zranených
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Daniel Zbudila
dnes 5. októbra 2026 o 11:20
Čas čítania 1:09

Masaker na stredoškolskej párty v Georgii: Po brutálnej streľbe hlásia dvoch mŕtvych a tridsať zranených

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Masaker na stredoškolskej párty v Georgii: Po brutálnej streľbe hlásia dvoch mŕtvych a tridsať zranených
Zdroj: Pexels/Rosemary Ketchum

Oslava víťazného futbalového zápasu sa v americkom štáte Georgia zmenila na absolútny horor.

Tragédia sa odohrala v noci na nedeľu v malom mestečku Vienna. Davy mladých ľudí z viacerých okresov sa tam zišli na takzvanej „homecoming“ párty, aby spoločne oslávili piatkové víťazstvo stredoškolského tímu v americkom futbale. Hoci nešlo o oficiálnu školskú akciu, na mieste sa podľa šerifa Craiga Peavyho zhromaždilo viac ako tisíc ľudí.

Bujará zábava sa skončila v momente, keď sa ulicou začala ozývať masívna paľba. Z dvoch rôznych miest, ktoré od seba delil len jeden blok, padlo viac ako 50 výstrelov. Situácia bola natoľko vyhrotená, že ďalšia streľba vypukla dokonca aj po tom, čo k prvému incidentu dorazili policajné hliadky.

Mŕtvi mladíci a kriticky zranení

Následky tohto vyčíňania sú katastrofálne. Priamo na mieste podľahli strelným zraneniam dvaja mladí muži vo veku 21 a 23 rokov. Okrem nich hlásia úrady zhruba tri desiatky zranených vo vekovom rozpätí od 14 do 51 rokov.

Všetkých okamžite previezli do viacerých regionálnych nemocníc. Kým niektorí pacienti sú už stabilizovaní, iní po zásahoch guľkami zostávajú vo veľmi kritickom stave a bojujú o život. Presný počet osôb so strelnými poraneniami úrady zatiaľ nešpecifikovali, keďže v dave mohla pri úteku vznikať aj obrovská panika a tlačenica.

Strelec na úteku a strach v regióne

Polícia aktuálne nemá v rukách žiadneho podozrivého a absolútne neznámy zostáva aj motív tohto krvavého besnenia.

Miestni obyvatelia sú o to viac v šoku, že nejde o ojedinelý prípad v ich blízkom okolí. Len pred necelým týždňom sa podobný horor odohral v meste Macon, ktoré je od Vienny vzdialené približne 80 kilometrov. Streľba na tamojšej narodeninovej oslave vtedy poslala do nemocnice dvanásť zranených tínedžerov.

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Náhľadový obrázok: Pexels/Eric Steinhauer
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