Oslava víťazného futbalového zápasu sa v americkom štáte Georgia zmenila na absolútny horor.
Tragédia sa odohrala v noci na nedeľu v malom mestečku Vienna. Davy mladých ľudí z viacerých okresov sa tam zišli na takzvanej „homecoming“ párty, aby spoločne oslávili piatkové víťazstvo stredoškolského tímu v americkom futbale. Hoci nešlo o oficiálnu školskú akciu, na mieste sa podľa šerifa Craiga Peavyho zhromaždilo viac ako tisíc ľudí.
Bujará zábava sa skončila v momente, keď sa ulicou začala ozývať masívna paľba. Z dvoch rôznych miest, ktoré od seba delil len jeden blok, padlo viac ako 50 výstrelov. Situácia bola natoľko vyhrotená, že ďalšia streľba vypukla dokonca aj po tom, čo k prvému incidentu dorazili policajné hliadky.
Mŕtvi mladíci a kriticky zranení
Následky tohto vyčíňania sú katastrofálne. Priamo na mieste podľahli strelným zraneniam dvaja mladí muži vo veku 21 a 23 rokov. Okrem nich hlásia úrady zhruba tri desiatky zranených vo vekovom rozpätí od 14 do 51 rokov.
🚨🇬🇪 #BREAKING: A shooter opened fire at a block party in Vienna, Georgia, killing 2 people and injuring 35 others. #Vienna #Georgia #Video #update https://t.co/7V8YJtzTCW— Newslive 24x7 🅧︎ (@kanpurtak) October 4, 2026
Všetkých okamžite previezli do viacerých regionálnych nemocníc. Kým niektorí pacienti sú už stabilizovaní, iní po zásahoch guľkami zostávajú vo veľmi kritickom stave a bojujú o život. Presný počet osôb so strelnými poraneniami úrady zatiaľ nešpecifikovali, keďže v dave mohla pri úteku vznikať aj obrovská panika a tlačenica.
Strelec na úteku a strach v regióne
Polícia aktuálne nemá v rukách žiadneho podozrivého a absolútne neznámy zostáva aj motív tohto krvavého besnenia.
Miestni obyvatelia sú o to viac v šoku, že nejde o ojedinelý prípad v ich blízkom okolí. Len pred necelým týždňom sa podobný horor odohral v meste Macon, ktoré je od Vienny vzdialené približne 80 kilometrov. Streľba na tamojšej narodeninovej oslave vtedy poslala do nemocnice dvanásť zranených tínedžerov.