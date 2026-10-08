Rodina onkologickej pacientky z poľskej Poznane tvrdí, že zdravotníci ženu s leukémiou izolovali v miestnosti pripomínajúcej sklad.
Mária bojovala s leukémiou a pravidelne podstupovala náročnú chemoterapiu. Keď ju 22. júla priviezli do nemocnice v meste Poznaň, bola silne dehydratovaná, mala vysokú teplotu a trápili ju črevné ťažkosti. Keďže existovalo podozrenie na infekčné ochorenie, personál sa ju rozhodol oddeliť od zvyšku ľudí v čakárni.
Jej syn Artur však pre portál Poznań Wyborcza poukázal na to, že podmienky, do ktorých jeho mamu uložili, mali od štandardnej izby ďaleko. Podľa jeho slov išlo o malý stiesnený priestor, ktorý nemocnica bežne využívala skôr na odkladanie vecí, čo mal dokazovať aj informačný štítok priamo na dverách.
Ignorované prosby o pomoc
V týchto provizórnych podmienkach mala žena stráviť priepastných 46 hodín. Personál argumentoval tým, že sa čaká, kým sa pre ňu uvoľní miesto na štandardnom lôžkovom oddelení. Kým čakala, jej zdravie išlo podľa výpovedí rodiny prudko nadol.
Syn tvrdí, že pacientka mala neprirodzene zrýchlený tep, ľadové končatiny, začali jej modrieť pery a upadala do stavov blúznenia. Príbuzní na tieto alarmujúce signály údajne personál opakovane upozorňovali, no adekvátnej reakcie sa nedočkali a ich varovania nikto nebral vážne.
Smrť a hrozba súdnych sporov
Keď po takmer dvoch dňoch personál Máriu konečne presunul na riadne oddelenie a následne rovno na jednotku intenzívnej starostlivosti, jej telo už nezvládalo nápor. Napriek nasadenej liečbe a dodatočnej starostlivosti žena nasledujúce ráno zomrela.
Vedenie nemocnice v Poznani sa voči obvineniam bráni a rázne odmieta, že by jej zamestnanci pochybili. Príbuzní sa však s týmto vysvetlením odmietajú zmieriť. Ako informuje poľský denník Fakt, rodina už nadviazala spoluprácu s právnikmi a celý postup zdravotníkov si nechá detailne prešetriť. Chcú definitívne dokázať, že Márii v kritických chvíľach nebola poskytnutá dostatočná a včasná zdravotná starostlivosť.