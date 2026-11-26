Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal výstrahy prvého stupňa pred tvorbou snehových jazykov a závejov.
Od piatka 27. novembra až do soboty 28. novembra platia výstrahy prvého stupňa pred tvorbou snehových jazykov a závejov, upozorňuje SHMÚ.
Podľa výstražnej mapy meteorológov sa nepriaznivé podmienky týkajú veľkej časti územia Slovenska. Výstrahy pokrývajú celý Bratislavský, Trnavský, Žilinský a Prešovský kraj. Platia tiež pre väčšinu Košického kraja – s výnimkou okresov Trebišov, Michalovce a Sobrance – a pre severozápadnú časť Trenčianskeho kraja, konkrétne okresy Myjava, Trenčín, Ilava, Púchov a Považská Bystrica.
Bez výstrah zostáva celý Nitriansky a Banskobystrický kraj, ako aj zvyšné okresy Trenčianskeho kraja. SHMÚ pripomína, že tvorba snehových jazykov a závejov predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre dopravu a na cestách si vyžaduje zvýšenú opatrnosť.