Akcia Obchodník 2: ÚBOK zadržal muža podozrivého z pašovania vyše 800 zbraní do zahraničia
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Daniel Zbudila
dnes 6. novembra 2026 o 16:20
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Akcia Obchodník 2: ÚBOK zadržal muža podozrivého z pašovania vyše 800 zbraní do zahraničia

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Akcia Obchodník 2: ÚBOK zadržal muža podozrivého z pašovania vyše 800 zbraní do zahraničia
Zdroj: Facebook/Polícia Slovenskej republiky

Úrad boja proti organizovanej kriminalite (ÚBOK) spoločne s oddelením nelegálneho obchodovania zasadil ďalší úder medzinárodnému gangu pašerákov zbraní.

Skupina na Slovensku operovala minimálne od mája 2024. Počas dvojdňovej policajnej akcie s krycím názvom Obchodník 2, ktorá prebehla v stredu a vo štvrtok (4. – 5. novembra), vykonali zásahové tímy dve domové prehliadky a prehľadali štyri ďalšie nebytové priestory. Razia prebehla hladko a bez zranení. Vyšetrovateľ následne vzniesol obvinenie voči ďalšej osobe zo zločinu nedovoleného ozbrojovania a obchodovania so zbraňami.

Financovanie nákupov a stovky kusov arzenálu

Ako informoval hovorca Prezídia Policajného zboru Roman Hájek, obvinený muž plnil v celej sieti zásadnú rolu. Zodpovedal za prísun financií na nákupy arzenálu, diktoval požadované počty zbraní a zabezpečoval ich fyzické odovzdávanie ďalším odberateľom.

Mechanizmus skupiny stál na zneužívaní legálnych oprávnení – cez konkrétne obchodné spoločnosti disponujúce platnými zbrojnými licenciami nakupovali zbrane v legálnych obchodoch priamo na Slovensku, odkiaľ ich okamžite presmerovávali do tieňovej ekonomiky. Celkovo je predmetom dokazovania nákup až 835 strelných zbraní, sprievodného príslušenstva a masívneho objemu munície.

Slovenská stopa u mafie v Británii aj Španielsku

Vyšetrovanie preukázalo masívny medzinárodný rozmer celého prípadu. Arzenál pôvodom zo slovenského trhu neslúžil lokálnym kriminálnikom, ale smeroval do štruktúr organizovaného zločinu naprieč celým kontinentom. Podľa polície boli tieto zbrane identifikované a zaistené v kriminálnom prostredí vo Veľkej Británii, Poľsku a Španielsku.

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Ďalšie kusy zhabali francúzske bezpečnostné zložky pri likvidácii nelegálnych dielní na výrobu a úpravu pištolí. Aktuálny zásah nadviazal na pôvodnú augustovú operáciu Obchodník, keď polícia obvinila dvoch mužov a jednu firmu. Polícia v prípade naďalej vykonáva procesné úkony a preveruje ďalšie prepojenia.

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Náhľadový obrázok: Facebook/Polícia Slovenskej republiky
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