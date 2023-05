Heger sa spája s novou politickou stranou. Povedal, čím si vysvetľuje nízke preferencie.

Demokrati sa spájajú so vznikajúcou stranou Dobrý deň Slovensko. Stranu Eduarda Hegera tak posilní zakladateľ Ján Šubák či ďalšie osobnosti strany Jozef Sýkora, Martin Javorček a Karol Achimský.

Členovia Dobrý deň Slovensko to oznámili v pondelok na tlačovej konferencii v Banskej Bystrici spolu s dočasne povereným premiérom. Spájajú ich vraj veľké programové prieniky. Demokrati získajú stovky bilboardov, ktoré si novovznikajúca strana zaplatila.

Eduard Heger tiež reagoval na nízke preferencie Demokratov. Vysvetľuje si to aj tým, že strana ešte nie je úplne známa, upozornil Denník N. Strana vraj ešte len pripravuje volebnú stratégiu.





Eduard Heger. Zdroj: Facebook/Eduard Heger



Podľa aprílového prieskumu agentúry Focus mali Demokrati len 3,6 %, čo je oproti marcovým číslam pokles o 1,4 percentuálneho bodu.



Podnikateľ a zakladateľ strany Dobrý deň Slovensko Ján Šubák uviedol, že stranu sa rozhodol založiť po vražde na Zámockej ulici v Bratislave. „Slovensko si počas svojej pomerne krátkej histórie prešlo lepšími i horšími obdobiami, no v zlomových chvíľach sa obyvatelia tejto krajiny dokázali vždy správne rozhodnúť a boli vždy jednotní,“ povedal.



Ako dodal, miera polarizácie a populizmu však v ostatnom období v spoločnosti prekročila všetky medze. Spojenie so stranou Dobrý deň Slovensko oznámili podľa Hegera symbolicky v deň výročia vstupu Slovenska do Európskej únie.



„Spájanie síl prospieva Slovensku a prospieva aj Európe,“ uviedol Heger. Skonštatoval tiež, že okrem skúseností a odbornosti Šubák do strany priniesol aj reklamné plochy, ktoré pokryje vizuál Demokratov. Vyzval tiež na ďalšie spájanie s demokratickými politikmi či podnikateľmi.



„My z vlastných rezerv vieme pozbierať desaťtisíce, ale na silnú kampaň potrebujete státisíce. A preto si vážime pomoc a podporu slušných podnikateľov. Súboj s ľuďmi, ktorí majú milióny od oligarchov a igelitkárov, vyhráme len vtedy, ak sa za nás postavia slušní ľudia,“ dodal dočasne poverený predseda vlády.





Zdroj: TASR - Lukáš Mužla

