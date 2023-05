MS 2023 v hokeji: Slovensko vyhralo nad Slovinskom 1:0, Pánik strelil gól po 15 sekundách druhej tretiny.

Slováci dnes hrali v Lotyšsku svoj šiesty zápas na MS 2023 v hokeji, kde si naši hráči zmerali sily s tými Slovinskými. Doposiaľ sme mali na svojom konte päť bodov za výhru proti Lotyšsku (2:1) a dve prehry po samostatných nájazdoch, keď naši hokejisti hrali s Kanadou a Kazachstanom.

Napriek poslednej prehre v piatom zápase malo Slovensko ešte nádej na postup. Rozhodnúť mali práve zápasy so Slovinskom a Nórskom, pričom by sme sa stále museli spoliehať na Švajčiarov či Kazachov, ktoré by museli vziať body Lotyšsku. Pre dnešnú výhru so Slovinskom sa teda naše šance na postup opäť zvýšili.

Slovinci doposiaľ strelili v piatich zápasoch iba šesť gólov, pričom ani jeden zápas nevyhrali a nezískali ani jeden bod. Medzi ich silné stránky rozhodne nepatrí ofenzíva, no nie sú jediní. S rovnakým priemerom bojujú aj Rakúšania a ešte horší sú Nóri s piatimi gólmi.

Prvá tretina bez gólu, v druhej sme sa poponáhľali

Prvá tretina sa napriek početným strelám a pokusom o skórovanie skončila remízou. V druhej tretine, v 15 sekunde, strelil slovenský hokejista Richard Pánik prvý gól, pričom mu asistovali Pavol Regenda a Patrik Koch.

Gólová radosť hráčov Slovenska po strele Richarda Pánika v hokejovom zápase proti Slovinsku. Zdroj: TASR/Martin Baumann

Slovensko si v ďalšom zápase zmeria sily s Nórskom, hráme proti nim v utorok, 23. mája.

