Stĺpček Gabriely Kajtárovej: O motivácii silnejšej ako krik

Doteraz si pamätám, ako na mňa učiteľka kričí, nech pri behu vystriem tie dlhé nohy. Ja som sa cítila ako žirafa bežiaca o život, no z nejakého neznámeho dôvodu ma aj tak všetci obiehali.

Ak vám nejde slovenčina, každý mávne rukou. S telesnou je to komplikovanejšie. Telesná je totiž z podstaty kompetitívna: kto skočí najďalej, najvyššie, ktoré družstvo dá viac gólov... Čo ale s tými, ktorí nevyhrávajú?

Ak sa pri niečom permanentne cítiš ako lúzer, robíš to s nechuťou alebo sa tomu začneš vyhýbať. To bol aj môj prípad – priniesla som papier od lekára a bolo po telesnej.

K pohybu som sa časom vrátila pre úplne inú motiváciu – chudnutie. Nútila som sa do behania, aerobiku, brušných tancov či tae-bo. Za tie roky (desaťročia) som platila rôznym trénerkám, ktoré na mňa kričali, nech pridám alebo vydržím.

Vešali ma na laná, gúľali ma po fitloptách a ziapali IDEŠ, IDEŠ! Opäť to bol boj. Domov som sa vracala vyklepaná a s pocitom, že to všetkým ostatným ide lepšie. Nemala som radosť z cvičenia, iba z toho, že už ho mám za sebou.

Potom však nastala nečakaná zmena. Nechtiac som sa ocitla na hodine jogy. Lekcia sa začala relaxom a počas cvičenia inštruktorka hovorila vety typu: „Neporovnávajte sa s nikým okolo, sústreďte sa na seba. Nechoďte cez bolesť. Keď nevládzete, dajte sa kedykoľvek do polohy dieťaťa.“ Bola som v šoku. Bola som v šoku v polohe dieťaťa.

Joga nie je vôbec jednoduchá, lenže je láskavá. Už to nie je boj, ale spolupráca s vlastným telom. Po prvý raz v živote mám pohyb naozaj rada. Pohyb nemá byť povinnosť. Nemá byť o chudnutí. Má to byť relax, z ktorého máme radosť. Ak to tak nie je, nenašli ste ten správny šport.

Známa kniha s názvom Telo si pamätá popisuje komplexné vedecké poznatky o liečbe PTSD a inej traumy, depresie či úzkosti u vojnových veteránov a obetí zneužívania v detstve. Prekvapilo ma, že pár kapitol je venovaných aj joge. Zistilo sa totiž, že joga môže pri ťažkej traume pomáhať. Rozvíja totiž vnímavý vzťah k vlastnému telu.

Aký máte k svojmu telu vzťah vy? V poslednej dobe veľa premýšľam, aké to je absurdné, keď svoje telá a životy neustále kritizujeme. Bolo by fajn, ak by sme sa v nich radšej učili spokojne žiť. Mne k tomu pomáha práve joga – tým, že sa konečne hýbem bez pocitu zlyhania. „Pochváľte sa, išlo vám to skvele!“ je stokrát motivujúcejšie ako „Neflákam sa, makám, ešte 10 klikov!“.

Pochvala je mocná vec – je mocnejšia než kritika, ale málokto ju používa ako nástroj pre zmenu. Začať treba aj v tomto prípade od seba – byť k sebe láskavý – k sebe vo vnútri. Zvyšok príde sám. Človek so zdravou sebaúctou totiž nemusí zhadzovať iných, aby sa sám cítil lepšie.

