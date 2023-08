VIDEO: Vysmiaty Prigožin zverejnil prvé video od neúspešného prevratu v Rusku. V Afrike hovorí o sľuboch, ktoré chce splniť

Nové video s vodcom ruskej žoldnierskej Vagnerovej skupiny Jevgenijom Prigožinom sa v pondelok objavilo na internete – približne dva mesiace od jeho krátkeho pokusu o prevrat voči Kremľu. Vo videu sľubuje, že sa Vagnerova skupina v Afrike postará o extrémistov zo skupín ako ISIS a Al-Káida.



Štyridsaťsekundový videoklip, na ktorom jasne vidieť Prigožina vo vojenskom oblečení a s puškou v rukách, mal byť natočený v nešpecifikovanej africkej krajine, uviedol v pondelok večer kanál Grey Zone spájaný s Vagnerovou skupinou na platforme Telegram. Pravosť videa nebola bezprostredne nezávisle potvrdená a neboli ani žiadne dodatočné informácie o tom, kde a kedy bolo nakrútené.



„Pracujeme. Teplota je plus 50 stupňov. Všetko, čo máme radi,“ povedal vo videu Prigožin. Vagnerova skupina podľa neho „vykonáva prieskumné a pátracie operácie, vďaka ktorým je Rusko ešte väčšie na všetkých kontinentoch“. Ako dodal, cieľom je „ešte viac oslobodiť Afriku“ a „africkému ľudu priniesť spravodlivosť a šťastie“. Vodca vagnerovcov má v Afrike okrem iného robiť aj nábor nových bojovníkov.

