Americký prezidentský kandidát si do kampane „požičal“ Eminemovu skladbu. Raper sa obrátil proti nemu

Americký raper Eminem požiadal nádejného republikánskeho prezidentského kandidáta Viveka Ramaswamyho, aby počas svojej kampane nepoužíval jeho hudbu. Podľa portálu CNN sa to stalo po tom, čo prezidentský kandidát predviedol na pódiu improvizované karaoke vystúpenie skladby „Lose Yourself“.



Americká organizácia na ochranu autorských práv (BMI) v liste z 23. augusta informovala Ramaswamyho kampaň, že už pre ňu nebude licencovať Eminemovu hudbu.



„BMI dostala oznámenie od Marshalla B. Mathersa, III., profesionálne známeho ako Eminem, v ktorom namietal proti použitiu Eminemovej tvorby v kampani Viveka Ramaswamyho a žiadal, aby BMI odstránila všetky Eminemove diela zo (vzájomnej) dohody,“ uviedla BMI v liste.

Prezidentský kandidát reagoval na sociálnej sieti X na tweet bývalého UFC/MMA zápasníka Jakea Shieldsa, ktorý napísal: „Eminem sa zmenil na takéhoto idiota, že pri ňom Vivek pôsobí cool.“ Ramaswamy so smiechom odpovedal: „Nenapísal to, čo si myslím, že napísal, že?“

Will The REAL Slim Shady Please Stand Up? He didn’t just say what I think he did, did he? @Eminem 😅 https://t.co/iOOuG6SU2D