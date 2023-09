Pri výbere manipulačnej techniky je dôležité, aby typ vozíkov odrážal potreby prevádzky s ohľadom na logistické operácie, ktoré bude zabezpečovať.

Základom efektívnosti aj šetrenia je schopnosť rozšíriť manipuláciu s tovarom pomocou prídavných zariadení. Zvýšenie efektívnosti pomocou vysokozdvižných vozíkov pri výrobných a logistických procesoch je nespochybniteľné. Firmy by sa však nemali zamerať len na samotné vozíky, ale rovnako by mali upriamiť pozornosť na príslušenstvo. Jeho vhodná kombinácia totiž dokáže výrazne zvýšiť výkony vysokozdvižných vozíkov v skladoch.

Efektívne logistické operácie

Pri výbere manipulačnej techniky je dôležité, aby typ vozíkov odrážal potreby prevádzky s ohľadom na logistické operácie, ktoré bude zabezpečovať. Tomu sa prispôsobuje aj nosnosť techniky a správna kombinácia batérie a nabíjača.

Podľa Martina Kozlova, produktového manažéra spoločnosti Jungheinrich, prídavné zariadenia sú dôležitým doplnkom, ktorý rozširuje možnosti použitia. Ako základné príslušenstvo pre vysokozdvižné vozíky vníma aj superelastické kolesá alebo nosné vidlice, ktoré sú štandardnou výbavou vozíkov. No napriek tomu existuje mnoho variantov tejto výbavy, ktorá sa upravuje podľa požiadaviek klienta.

Dôležité prídavné zariadenia

V prípade doplnkovej výbavy manipulačnej techniky sa dá začať s mechanickými prídavnými zariadeniami, ktorými je vozík možné vybaviť. „Medzi dobre etablované prídavné zariadenia patria napríklad mechanické predĺženia vidlíc. Tie sa nasunú na nosné vidlice, zaistia sa proti skĺznutiu, vďaka čomu s nimi dokážu zákazníci manipulovať aj dlhší tovar,“ zdôrazňuje expert na manipulačnú techniku.

Podobným spôsobom dokáže spoločnosť Jungheinrich rozšíriť manipuláciu rozličného tovaru pomocou rôznych prídavných zariadení, ako sú napríklad háky na nosné vidlice, nosiče sudov, žeriavové ramená alebo aj montážne klietky určené na dvíhanie osôb.

Manipulácia s rôznymi paletami

Do kategórie vyššej úrovne prídavných zariadení patria hydraulické prídavné zariadenia. Tie využívajú pohon hydraulického čerpadla na zabezpečenie špecifickej manipulácie. V súčasnosti je už priam štandardom vybaviť čelný vysokozdvižný vozík bočným posuvom alebo pozicionérom, pomocou ktorého sa mení poloha nosných vidlíc. Obsluha tak dokáže manipulovať rôzne typy paliet priamo z kabíny vozíka.

„Podobným spôsobom sa dá vybaviť vozík napríklad teleskopickými vidlicami, ktoré menia svoju dĺžku pomocou vnútorných hydraulických valcov, alebo zvierajúcimi čeľusťami, pomocou ktorých je možné manipulovať rôzne druhy tovaru zvieraním, a to od bielej techniky až po betónové výrobky,“ dodáva Martin Kozlov.

Rozšírenie možnosti vozíkov

V prípade prídavných zariadení ide hlavne o rozšírenie možností manipulačnej techniky, ktoré je podľa Martina Kozlova v určitých prípadoch priam nevyhnutné, a teda ide o požiadavku na špecifickú manipuláciu, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou vozíka.

Na správny výber príslušenstva treba myslieť, aj keď sa využíva vysokozdvižný vozík mimo skladovacích procesov alebo prevádzky. „Ak je doplnkové príslušenstvo vystavené poveternostným podmienkam, je možné ho do takého prostredia pripraviť,“ podotkne odborník na vozíky zo spoločnosti Jungheinrich.

Novšie príslušenstvá sú kompatibilné aj so staršími typmi vozíkov, keďže v prípade manipulačnej techniky existujú normami štandardizované stroje, ku ktorým sa prídavné zariadenia prispôsobujú. Podľa Martina Kozlova bez ohľadu na značku výrobcu alebo dátum výroby vozíka sa parametre nosných zariadení nemenia, a preto by mali byť nové zariadenia kompatibilné aj so staršou technikou.

„Viem si predstaviť výnimku v prípade riešení šitých na mieru zákazníka, kde je potrebné dodržať určité parametre techniky, na ktorej sa bude zariadenie používať, ale ide o ojedinelý prípad,“ dodáva.

Výrazné šetrenie priestoru

V prípade, že záujemca vybaví vysokozdvižný vozík s výsuvným zdvíhacím zariadením radu ETV 216i hydraulickými teleskopickými vidlicami s dĺžkou 1 350 milimetrov a výsuvom 1 000 milimetrov a kamerovým systémom zabudovaným priamo vo vidlici, zákazník dokáže zakladať tovar v regáloch s dvojitou hĺbkou.

To predstavuje podľa Martina Kozlova značné šetrenie priestoru s minimálnym rizikom poškodenia pri zakladaní tovaru. „V konečnom dôsledku redukcia poškodení a efektívne využitie priestoru prináša v logistike nemalé šetrenie nákladov,“ upozorňuje produktový manažér spoločnosti Jungheinrich.