Konflikt Matoviča s Kaliňákom má prvé následky. Smerák, ktorý rozdával údery, stratil svoju doterajšiu funkciu

Incident aktuálne prešetruje polícia.

Ranný incident, počas ktorého predseda strany OĽaNO Igor Matovič prerušil tlačovú besedu strany Smer, má prvé následky. Člen strany Smer a kandidát na poslanca Richard Glück, ktorý Matoviča udrel dvakrát päsťou, už v Košiciach prišiel o svoju doterajšiu funkciu, informuje o tom portál tvnoviny.sk.

Glücka odvolali z funkcie člena Legislatívno-právnej komisie mesta Košice. Košické mestské zastupiteľstvo po rannom incidente vyhodnotilo správanie poslanca na základe etického kódexu za neprijateľné.

Poslanci odsúdili fyzické násilie

Za odvolanie Glücka k 15. septembru hlasovalo 20 poslancov. Proti bol jeden a zdržali sa piati. S poslaneckým návrhom sa stotožnila aj predsedníčka komisie Beáta Zemková. „Vzhľadom na to, že to bolo zdieľané aj na sociálnej sieti tej osoby, ktorej sa to týka, tak si naozaj myslím, že by sme nemali podporovať takéto správanie. Nech už sú politické boje akékoľvek, fyzické by byť nemali,“ povedala.

Viceprimátor Marcel Gibóda reagoval, že tak, ako v zverejnenom videu, by sa problémy v meste a demokratickej spoločnosti na Slovensku riešiť nemali. „Nemal by to byť hlavne prístup človeka, ktorý reprezentuje a podáva nám odborné informácie v odborných komisiách MsZ,“ uviedol.

„Toto je odo mňa pre Matoviča za všetkých Slovákov, ktorým zničil život. Váš Richard Glück,“ odkázal po incidente kandidát strany Smer svojim fanúšikom na Facebooku. Tento príspevok však po pár desiatkach minút prestal byť na sociálnej sieti dostupný.

Robert Kaliňák tvrdí, že správanie členov strany Smer bolo v súlade so zákonom z dôvodu, že Igor Matovc podľa neho niekoľkokrát porušil zákon a spáchal viacero priestupkov. Kaliňák na tlačovej konferencii uviedol, že išlo o „nutnú obranu v krajnej núdzi“.