Teroristi z IS vyzývajú na zabíjanie kresťanov a židov po celom svete. Útočníkom kážu, na čo sa zamerať

Na útoky proti židovským a kresťanským cieľom v Spojených štátoch, Európe a inde vo svete vyzval hovorca Islamského štátu (IS) Abú Huzajfa al-Ansárí.

Teroristická organizácia Islamský štát vo štvrtok vyzvala na útoky proti židom a kresťanom po celom svete ako odvetu za prebiehajúcu izraelskú vojenskú operáciu v Pásme Gazy.



Hovorca Islamského štátu (IS) Abú Huzajfa al-Ansárí na 33-minútovej zvukovej nahrávke vyzval na útoky proti židovským a kresťanským cieľom v Spojených štátoch, Európe a inde vo svete. Útočníci majú uprednostniť ľahké, civilné a náboženské ciele pred ťažko dostupnými a vojenskými. Vojnu v Pásme Gazy označil za náboženskú.



Nahrávka zverejnená v islamistických propagandistických médiách zároveň vystríha palestínske militantné hnutie Hamas, ktoré podobne ako Islamský štát patrí k sunnitskej odnoži islamu, pred spoluprácou so šiitskými skupinami, ako je napríklad proiránske hnutie Hizballáh v Libanone. Hnutia Hizballáh a Hamas sú často považované za spojencov, IS však považuje všetkých šiitských moslimov za odpadlíkov.

V roku 2014 sa IS zmocnil veľkých častí územia na severe Iraku a v Sýrii, kde následne vyhlásil kalifát. Neskôr väčšinu dobytých území stratil po vojenských porážkach zo strany Západu. Bojovníci IS však príležitostne podnikajú útoky v Sýrii a Iraku.