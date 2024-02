Blaha slovne zaútočil na Ostrihoňovú aj Jančkárovú, hovorí o novinárskej žumpe. Šéf RTVS reaguje na jeho ostré slová

V statuse útočí na niekoľko novinárov.

Podpredseda Smeru-SSD Ľuboš Blaha sa opäť pustil do novinárov. Napísal status, v ktorom spochybnil dôveryhodnosť a nezávislosť RTVS. Neodpustil si ani slovné útoky na Veroniku Cifrovú Ostrihoňovú, Michala Havrana ml. či Martu Jančkárovú. Posledná menovaná novinárka minulý rok čelila veľkému množstvu osobných útokov na svoju osobu po tom, čo Blahu nepustili do relácie RTVS.

„Toto je úplná novinárska žumpa. Celé roky nechali Ostrihoňovú z PS šíriť svoju slniečkarsku propagandu. Robili kampaň PS-ku – za peniaze daňových poplatníkov! To isté Havran – prečo máme z daní platiť komentátora SME, ktorý do diskusií zásadne pozýva iba ľudí, ktorí majú ten istý názor ako on? To aj v Saudskej Arábii funguje väčšia vyváženosť v debate o Koráne. Prepáčte, ale to, čo stvára Jančkárová, je absolútnou hanbou žurnalistiky...“ napísal Blaha v statuse.

Poznamenal, že ak bude Jančkárová moderovať nedeľné debaty RTVS, tak ich odmieta pozerať. „Kým sa nezmení vedenie RTVS, táto televízia si zaslúži celospoločenský bojkot,“ spomenul Blaha. „To, čo predvádza RTVS, všetka tá vojnová propaganda, trápna rusofóbia, podpora opozičných straníckych mítingov, útoky na Smer – to všetko nabralo také extrémne rozmery, že už viac nemôžeme mlčať,“ napísal.

V statuse ďalej uviedol, že urobí všetko pre to, aby túto katastrofálnu situáciu vyriešili čím skôr. „Nie je predsa možné, aby si fanatickí pravičiari ako Machaj, Jančkárová či Makara uzurpovali verejnoprávny priestor – nech sa pakujú do Denníka N či iných extrémistických plátkov,“ pokračoval Blaha v statuse.

Šéf RTVS ho upozorňuje, aby nepodnecoval k nenávistným prejavom

Na status reagoval generálny riaditeľ RTVS Ľuboš Machaj, ktorého Blaha v statuse spomína, informuje portál O médiách.com. „RTVS dlhodobo čelí útokom, ktorých cieľom je spochybniť objektivitu a verejnoprávnosť inštitúcie a pripraviť tak pôdu na výmenu manažmentu a zmenu zákona o RTVS,“ upozornil.

Zároveň dodal, že odmieta vyhlásenia o spolitizovaní a publicistiky RTVS, ale aj spochybňovanie nestrannosti a profesionality moderátorov a redaktorov. „Takéto vyjadrenia podnecujú časť verejnosti k hanlivým a nenávistným prejavom voči konkrétnym redaktorom a moderátorom,“ poznamenal.

„V prípade pochybností o porušení zákona odporúčam dať podnet na Radu pre mediálne služby, ktorá ako jediná môže posudzovať a rozhodovať, či bola dodržaná objektivita poskytnutých informácií,“ dodal Machaj.