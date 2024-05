Aplikácia Whatsapp výrazne mení svoj vzhľad. Vývojári ukázali nový dizajn

Obľúbená chatovacia aplikácia Whatsapp prichádza s viacerými novinkami. Vývojári vylepšili jej vzhľad a menia tak kompletný dizajn aplikácie. Zmeny sa dočkajú používatelia Androidu aj iOSu.

Podľa videa sa na Whatsappe zmení celé rozloženie aplikácie a aj dizajn ikon. Užívatelia sa tak rýchlejšie zorientujú a nájdu to, čo potrebujú. Aplikáciu oživia aj nové ilustrácie s animáciami.

„Zavádzame aktualizácie dizajnu, aby sme dodali Whatsappu svieži nový vzhľad a zároveň zachováme to známe + bude jednoduchý na použitie,“ informujú vývojári aplikácie na sociálnej sieti X.

we’re rolling out design updates to give WhatsApp a fresh new look, while keeping it familiar + easy to use 🤩 here are some ways it’s changing ⬇️



•⁠ ⁠updated layout and icons that that help you find what you need faster



•⁠ ⁠new illustrations with added animation to… pic.twitter.com/pFu0cfxpWY