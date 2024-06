Do Trnavy mieri známy reťazec s domácimi a záhradkárskymi potrebami. S výstavbou predajne plánujú začať budúci rok

Čo sa deje: V obchodnej zóne pri cestnom obchvate mesta Trnava plánujú postaviť predajňu Hornbach.

Obchodný reťazec Hornbach plánuje postaviť ďalšiu predajňu v Trnave, upozorňuje Trnavský hlas.

Nový obchod by mal stáť v obchodnej zóne pri cestnom obchvate mesta.

S výstavbou by mali začať v polovici roku 2025. Prvý zákazníci by tak mohli ísť nakúpiť na jar 2026.

Prečo je to dôležité: Plánovaná výstavba predajne Hornbach v Trnave je krokom, ktorý môže mať pozitívny dopad na miestnu ekonomiku a životnú úroveň obyvateľov.

Širší kontext: Odhadovaná cena predajne je približne 8 miliónov eur. Nová budova by mala byť rozdelená na tri časti, a to na záhradné centrum, stavebné centrum a drive-in. Disponovať bude aj podzemnou garážou s 88 parkovacími miestami a vonkajším parkoviskom, kde sa zmestí 147 vozidiel. V novootvorenej predajni by sa malo zamestnať približne 60 ľudí. Predajne Hornbachu aktuálne fungujú v Bratislave, Košiciach, Prešove a Nitre.