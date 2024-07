Nevyskočil len bitcoin, ale aj kryptomena ethereum.

Bitcoin v pondelok vyskočil na dvojtýždňové maximum po tom, čo atentát na kandidáta na prezidenta USA Donalda Trumpa podporil špekulácie, že šance na jeho víťazstvo sa zvýšili.

Trump je považovaný za stúpenca digitálnych mien.

Trump v novembrových voľbách v USA kandiduje proti demokratickému prezidentovi Joeovi Bidenovi a odsúdil pokusy demokratov regulovať kryptosektor.

Prečo je to dôležité: Aj politické udalosti môžu mať priamy dosah na globálne finančné trhy vrátane kryptomien, ktoré sú čoraz populárnejšie.

Širší kontext: Najväčšia digitálna mena bitcoin v pondelok popoludní vzrástla o vyše 5 % a prekročila hranicu 63 000 USD, pričom nakrátko dosiahla dvojtýždňové maximum 63 273 USD (58 011,37 eura). Neskôr bitcoin časť ziskov zmazal a tesne po 17.00 h SELČ sa predával po 63 118 USD. Trhy tak zareagovali na zvýšené šance Trumpa na víťazstvo po atentáte a tiež na katastrofálnu debatu prezidenta Bidena s Trumpom koncom júna.

Aj digitálna mena ethereum v pondelok vzrástla, a to takmer o 6 % na 3 364,20 USD.

Jednou z kľúčových otázok na globálnych trhoch teraz je, či digitálne meny naberú na dynamiku na základe argumentu, že návrat Trumpa do Bieleho domu by znamenal zníženie daní, vyššie clá a voľnejšie regulácie.





