Harissová sa identifikuje ako černoška i juhoázijská Američanka.

Republikánsky kandidát na prezidenta Donald Trump spochybnil černošskú rasovú príslušnosť nominantky Demokratickej strany Kamaly Harrisovej počas kontroverzného vystúpenia na najväčšom výročnom stretnutí afroamerických novinárov.

Na stretnutí sa davu pýtal, či je jeho súperka Indka alebo černoška.

Trumpove vyjadrenie odsúdila hovorkyňa Bieleho domu Karine Jean-Pierreová a označila ich za urážlivé.

Prečo je to dôležité: Politici by mali súťažiť na základe svojich politických programov, schopností a vízií. Rasové útoky by nemali mať v demokratickej spoločnosti priestor.

Citát:„Je to Indka alebo černoška?“ spýtal sa Trump na adresu svojej politickej súperky v prezidentských voľbách. „Celú dobu bola Indka a zrazu je černoškou,“ dodal bývalý prezident.

Širší kontext: Harrisová je prvou americkou viceprezidentkou ázijského pôvodu, keďže jej matka je Indka a otec Afroameričan, a dlhodobo sa identifikuje ako černoška aj juhoázijská Američanka.

Krajne pravicové účty a konzervatívci na sociálnych sieťach často šíria dezinformácie spochybňujúce pôvod nominantky demokratov. Harrisová už od začiatku prezidentskej kampane znáša sexistické a rasové útoky v online priestore.



Republikánsky kandidát sa výročného zjazdu afroamerických novinárov v Chicagu zúčastnil po prvý raz. Niektorí členovia vyjadrili svoj nesúhlas s týmto krokom, spolupredseda zjazdu na protest odstúpil zo svojej pozície.

