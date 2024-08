Miroslav Výboh je priateľom Roberta Fica aj Petra Pellegriniho.

Oligarcha Miroslav Výboh už viac nie je obvinený z prijímania úplatku 150-tisíc eur, informujú Aktuality.sk.

Špecializovaný trestný súd mu zrušil obvinenie, pretože podľa novely Trestného zákona je jeho skutok premlčaný.

Širší kontext: Podnikateľ Miroslav Výboh je podľa portálu priateľom Roberta Fica aj Petra Pellegriniho. Vysoký úplatok 150-tisíc prijal od IT podnikateľa Michala Suchobu. Výboh mal lobovať za jeho IT projekt. Úplatok mal byť v tom čase pre Petra Pellegriniho. Ten to ale poprel. Prijatie úplatku poprel aj samotný Výboh, ktorý sa pred súd nikdy nepostavil, pretože sa zdržiaval v zahraničí.

Prečítaj si aj tieto články: