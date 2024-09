V blízkosti republikánskeho prezidentského kandidáta Donalda Trumpa došlo v nedeľu k výstrelom. Incident sa odohral pred Trumpovým golfovým klubom v americkom štáte Florida, keď po sebe strieľali dve osoby.

Trump bol ľahko zranený 13. júla počas predvolebného zhromaždenia v Pensylvánii. Guľka mu vtedy zasiahla ucho. Strelca, identifikovaného ako 20-ročného Thomasa Crooksa, usmrtil ostreľovač USSS. Prvý atentát na amerického prezidenta alebo kandidáta na šéfa Bieleho domu za viac ako štyri desaťročia prinútil Kimberly Cheatleovú odstúpiť z funkcie riaditeľky USSS.

Prečítaj si aj tieto články:

Elon Musk just questioned why nobody is trying to assassinate Biden/Harris.



He's a major national security contractor asking why people haven't tried to assassinate the sitting president. If the secret service aren't knocking on his door I'd like to know why? pic.twitter.com/DN8c3QsPXk