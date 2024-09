Pri zvýšení DPH porastú aj ceny vstupného v akvaparkoch či na kúpaliskách.

Zvýšenie dane z pridanej hodnoty (DPH) z ubytovania na 23 % zasiahne aj akvaparky, kúpaliská a plavárne.

Podľa prevádzkovateľov zariadení takéto navýšenie DPH ich vráti o päť rokov naspäť, nevyhnú sa ani zvyšovaniu vstupného.

Prečo je to dôležité: Pokiaľ ceny vstupného a ubytovania stúpnu, spôsobí to ďalší odlev zahraničných návštevníkov do susedných krajín, najmä Maďarska a Poľska, kde sú akvaparky a kúpaliská cenovo dostupnejšie. Podľa Slovenskej asociácie akvaparkov, kúpalísk a plavární sa tým zhorší celkový obraz Slovenska ako zaujímavej turistickej destinácie.

Citát:„Naši členovia sú zaskočení návrhom, ktorý zastaví podporu cestovného ruchu na Slovensku a nebudú mať inú možnosť, ako vo svojich prevádzkach pri takomto daňovom skoku zvyšovať ceny vstupného, a to dosť výrazne,“ povedal prezident Slovenskej asociácie akvaparkov, kúpalísk a plavární Gabriel Somogyi.

Širší kontext: Umelé kúpaliská tiež patria k zariadeniam, ktoré boli zvýhodnené sadzbou dane vo výške 10 % v rámci podpory cestovného ruchu, ktorý bol po pandémii najviac zasiahnutým odvetvím. Zmenou sadzby DPH sa podľa SAAKP pomoc pre toto odvetvie zastaví, zvýšenie dane sa premietne do vstupných nákladov a zvýšia sa aj osobné náklady.

Podľa SAAKP vodný relax patrí na Slovensku medzi najnavštevovanejšie turistické atrakcie a údaje z tohtoročnej sezóny naznačovali, že sa segment vodného relaxu po pandémii zotavil. To však podľa SAAKP môže zvýšenie DPH za ubytovanie zmeniť.

