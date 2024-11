Návrh nekritizujú len mimovládne organizácie, ale aj opozícia.

Viaceré mimovládne organizácie kritizujú návrh SNS predĺžiť základnú lehotu na poskytnutie informácií občanom z osem na 12 pracovných dní. Navrhované zmeny k zákonu o slobodnom prístupe k informáciám podľa nich predstavujú výrazné obmedzenie práva ľudí na informácie a vytvárajú obrovský priestor pre svojvôľu štátnych úradníkov.

Novela podľa ich názoru nevychádza zo skúmania relevantných podkladov, analytických dát alebo aplikačnej praxe, ale z vágnych tvrdení predkladateľov, ktorí riešia neexistujúci problém.

Jediným dôsledkom ich konania bude podľa mimovládnych organizácií sťaženie prístupu aktívnych občanov a novinárov k informáciám od štátu, čo môže zásadne oslabiť efektívnu kontrolu verejnej moci a boj proti korupcii.

Citát: „Poslanci SNS navrhujú predĺžiť základnú lehotu na poskytnutie informácií občanom z aktuálnych osem na 12 dní. Deje sa tak len pár mesiacov po tom, ako poslanci tej istej strany navrhli poskytovanie informácií spoplatniť a svoj nápad zakryli všeobecným termínom ‚mimoriadne rozsiahle vyhľadávanie',“ skonštatovali mimovládky v spoločnom stanovisku, pod ktoré sa podpísali organizácie VIA IURIS, Nadácia Zastavme korupciu, Transparency International Slovensko, INEKO a Investigatívne centrum Jána Kuciaka.

Prečo je to dôležité: Navrhované zmeny by mohli obmedziť prístup občanov k informáciám, čo je kľúčové pre transparentnosť a demokratické fungovanie spoločnosti. Ak by bol zákon schválený, mnohí občania a novinári by mohli mať ťažkosti pri získavaní informácií od štátu, čo by oslabilo kontrolu verejnej moci a mohlo by to podporiť korupciu.

Širší kontext: Mimovládne organizácie okrem iného upozorňujú, že už v súčasnej právnej úprave majú úrady možnosť predĺžiť si osemdňovú lehotu na vybavenie žiadosti o ďalších osem pracovných dní. Tento návrh sa dotkne najmä médií a mimovládnych organizácií, ktoré nemusia mať dostatok financií na to, aby si mohli za požiadanie informácií zaplatiť.

Paradoxne sa však nemusí dotknúť tých, ktorí tento systém mohli zneužívať a majú prostriedky na zahltenie inštitúcií žiadosťami o informácie. Organizácia Amnesty International vyjadrila znepokojenie nad tým, že novela by mohla zaviesť nové obmedzenia na právo verejnosti na prístup k informáciám a oslabiť schopnosť občianskej spoločnosti zapájať sa do verejného života.

Opozícia v Národnej rade kritizuje novelu ako obmedzujúcu právo občanov na informácie a poukazuje na to, že výrazne skomplikuje prístup k informáciám aj na regionálnej úrovni. Návrh je aktuálne v druhom čítaní v parlamente.

