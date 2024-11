VIDEO: Rusi žiadajú Putina o ukončenie vojny. Zastavte túto prekliatu vojnu, vyžiadala životy mnohých nevinných, odkazujú

Citát:„Prosíme vás, zastavte túto prekliatu vojnu, ktorá si vyžiadala životy mnohých nevinných. Posledné tri mesiace žijeme v pekle. Zostali sme bez strechy nad hlavou,“ hovorí jeden z obyvateľov.

Širší kontext: Po prekvapivom postupe ukrajinských vojakov preniesol Kyjev pozemnú vojnu aj na ruské územie. Kurská operácia umožnila Ukrajine brať vojnových zajatcov a vymieňať ich za vlastných vojakov v ruskom zajatí.

"We live in hell! We ask you to finally end this cursed war!" – a desperate plea to Putin from relocated residents of Olgovka village in the Kursk operational zone.



The disheartened villagers explain that evacuation was not properly organised, leaving many to lose everything or… pic.twitter.com/vgwP2xwCLZ