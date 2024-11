Prímerie by malo začať platiť v stredu ráno.

Izraelský bezpečnostný kabinet v utorok schválil dohodu o prímerí s Libanonom. Dohoda nadobudne platnosť v stredu. TASR o tom informuje na základe správy izraelskej televíznej stanice Kešet 12, na ktorú sa vo svojej správe odvolala agentúra Reuters.

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu vo svojom príhovore po rokovaní bezpečnostného kabinetu vyhlásil, že je pripravený implementovať dohodu o prímerí s Libanonom. Súčasne však varoval, že na každé jej porušenie zo strany libanonského proiránskeho hnutia Hizballáh bude Izrael "rázne reagovať".



„Ak sa Hizballáh vyzbrojí, obnoví svoju infraštruktúru pozdĺž hraníc, poruší dohodu, zaútočíme naň," varoval Netanjahu. Doplnil, že po schválení dohody o prímerí tzv. bezpečnostným kabinetom ju v utorok večer predloží aj svojej vláde na konečné schválenie.



Vo svojom vyhlásení izraelský premiér konštatoval, že Izrael zmenil "tvár Blízkeho východu".

Netanjahu vyzdvihol, že Hizballáh, ktorý je podporovaný Iránom a je aj spojencom Hamasu, je teraz podstatne slabší ako na začiatku konfliktu. Podľa Netajahua sa Hizballáh "vrátil o desať rokov späť".



„Pred troma mesiacmi by to všetko vyzeralo ako sci-fi. Ale zvládli sme to. Hizballáh už nie je rovnaký," zdôraznil izraelský premiér a pripomenul, že v rámci operácií izraelskej armády bolo zlikvidované najvyššie vedenie Hizballáhu a tisícky bojovníkov, ale aj väčšina jeho rakiet a infraštruktúry v blízkosti hraníc s Izraelom.



Dodal, že na implementáciu dohody o prímerí má Izrael tri dôvody: po eliminácii Hizballáhu sa môže zamerať na Irán; doplniť vyčerpané zásoby zbraní a poskytnúť armáde čas na odpočinok; oddeliť severný a južný front a izolovať palestínske radikálne hnutie Hamas, ktorého útok na juh Izraela v októbri 2023 rozpútal vojnu v regióne.



„Keďže Hizballáh je mimo hry, Hamas zostal sám. Náš tlak bude rásť," uviedol Netanjahu s tým, že táto situáciu Izraelu umožní priviesť rukojemníkov zadržiavaných v Pásme Gazy domov. V súvislosti s hrozbou z Iránu Netanjahu vyjadril odhodlanie "urobiť čokoľvek", aby Iránu zabránil získať jadrovú zbraň.



„To je najdôležitejšia vec. Odstránenie tejto hrozby (iránskych jadrových kapacít) je hlavným cieľom, aby sa zaručilo prežitie izraelského štátu," vyhlásil predseda izraelskej vlády.