Erik Kaliňák spájal Gruzínske légie s údajným pokusom o štátny prevrat v našej krajine.

Vládny špeciál dnes (4. februára) odletel do Gruzínska. Na túto cestu upozornila iniciatíva Mier Ukrajine. V statuse uvedenom na Facebooku sa spýtali, či súčasťou delegácie nie je aj Erik Kaliňák (Smer-SD), ktorý nedávno hovoril o údajných napojeniach Gruzínskej légie na Slovensko.

Europoslanec však pre Refresher ozrejmil, že do Gruzínska necestuje. „Rozumiem obavám organizácie Mier Ukrajine, ale tentokrát do Gruzínska neletím,“ povedal Kaliňák. Denník SME informuje, že pasažiermi sú športovci, ktorí sa majú zúčastniť festivalu mládeže.

Vládny špeciál letí do Gruzínska krátko po tom, čo veliteľ Gruzínskej légie Mamuka Mamulašvili odmietol obvinenia zo zasahovania do slovenskej politiky a označil ich za konšpirácie bez dôkazov. Let do Gruzínska preto vyvolal obavy, či Erik Kaliňák neletí do Gruzínska natočiť propagačné video, ktoré by podporilo konšpirácie o plánovaní štátneho prevratu na Slovensku.