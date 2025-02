Iniciatíva Dáta bez pátosu upozorňuje na vážnu demografickú krízu, ktorá podľa ich výpočtov do roku 2050 zasiahne Slovensko aj ostatné krajiny V4.

Nezávislá iniciatíva Dáta bez pátosu upozorňuje na kritický vývoj populácie v krajinách Vyšehradskej skupiny (V4). Podľa najnovších predikcií za pár desiatok rokov klesne počet obyvateľov v Česku, Maďarsku, Poľsku a Slovensku o 7 miliónov, čo predstavuje zhruba pokles o 10 %. Súčasná populácia týchto krajín je 64 miliónov, no do roku 2050 by mala klesnúť na 57 miliónov.

Iniciatíva na sociálnych sieťach zdôraznila, že ide o pokles približne 300-tisíc ľudí ročne, teda o tisíc denne. Tento vývoj považujú odborníci za vážny problém, ktorý by mal byť prioritou verejných politík. Upozorňujú, že na Slovensku sa o tejto téme takmer nehovorí. „Ideme čeliť niečomu, na čo ani teoreticky nemáme riešenie,“ varovali.

Podľa Dát bez pátosu by odklad riešenia mohol mať fatálne následky na ekonomiku, dôchodkový systém a trh práce. Demografické výzvy vyžadujú efektívne opatrenia na podporu rodín, zvýšenie pôrodnosti a udržanie pracovnej sily. Bez nich hrozí, že negatívne dopady pocítime skôr, ako sa očakáva.