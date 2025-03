Pri streľbe v krčme vo východnom Toronte bolo zranených 12 ľudí, uviedla polícia v piatok večer miestneho času. TASR o tom informuje podľa agentúry AP. Kanadská polícia uviedla, že podozrivý muž v čiernej kukle unikol v striebornom aute a je stále na slobode. Ľudí v oblasti varovala, aby boli opatrní a zdržiavali sa ďalej od miesta streľby.

Polícia dostala hlásenie o zastrelení viacerých ľudí v blízkosti Progress Avenue a Corporate Drive okolo 22:40 (3:20 SEČ). Záchranári v prvom vyhlásení uviedli, že 11 dospelých utrpelo zranenia od ľahkých až po kritické, polícia neskôr spresnila 12 ľudí so zraneniami neohrozujúcimi život.

Mass shooting at #TORONTO pub, at least 11 injured, police hunt for gunman

(Images/Video courtesy : X)#MassShooting #TORONTO #shooting pic.twitter.com/DSVmeIvtIA