Turecká polícia zadržala v pondelok v mestách Istanbul a Izmir desať tureckých novinárov vrátane fotografa agentúry AFP, informovalo turecké združenie pre ľudské práva MLSA. K ich zadržaniu, priamo v ich bydlisku, došlo deň po obnovených protestoch. Tie vyvolalo rozhodnutie súdu, ktorý v nedeľu vzal do väzby istanbulského opozičného primátora Ekrema Imamogla.



Od stredy, keď bol Imamoglu zadržaný, sa po celom Turecku konajú pouličné protesty. Ich organizátori zvolali ďalšie i na pondelok večer - už šiesty deň po sebe. Turecký minister vnútra Ali Yerlikaya v pondelok informoval, že od 19. marca, keď v krajine opäť vypukli protivládne protesty, do 23. marca zadržali dovedna 1133 osôb. Podľa ministrovho statusu na sieti X sú medzi nimi aj jednotlivci "spojení s 12 rôznymi teroristickými organizáciami".

Imamoglu, ktorý je hlavným vyzývateľom a kritikom tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana, strávil svoju prvú noc v cele vo väznici v meste Silivri západne od Istanbulu.

Po svojom zadržaní bol Imamoglovi úradmi dočasne pozastavený výkon primátorskej funkcie. V nedeľu na základe vnútrostraníckeho hlasovania bol však napriek svojmu stíhaniu potvrdený ako kandidát Republikánskej ľudovej strany (CHP) na post prezidenta vo voľbách, ktoré by sa mali konať v roku 2028.

