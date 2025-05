Slovensko mení podmienky predĺženého rodičovského príspevku pre deti, ktoré neboli prijaté do spádovej škôlky. Zmeny sa týkajú detí, ktoré dovŕšia tri roky do 31. augusta 2025.

Zmenili sa podmienky pre získanie predĺženého rodičovského príspevku na deti určené na predškolské vzdelávanie, ktoré neboli prijaté do spádovej materskej školy kvôli kapacitným obmedzeniam. Legislatívne zmeny platia od začiatku tohto roka a ovplyvňujú aj zákon o rodičovskom príspevku. Nové pravidlá sa týkajú detí, ktoré do 31. augusta 2025 dosiahnu tri roky, ale neboli prijaté do školského roka 2025/2026 v danej materskej škole.

Rodičia alebo iné oprávnené osoby by mali podať žiadosť o prijatie dieťaťa do spádovej materskej školy podľa trvalého pobytu dieťaťa od 1. mája do 31. mája. Ak škola nemôže prijať dieťa kvôli nedostatku miesta, riaditeľ školy vydá rozhodnutie o neprijatí s uvedením dôvodu. Toto rozhodnutie oznámi aj zriaďovateľovi školy, obvykle obci alebo mestskej časti. Rodič sa môže odvolať do 15 dní od doručenia zamietavej odpovede.

Pokiaľ riaditeľ ani na základe odvolania nerozhodne o prijatí dieťaťa, škola posunie odvolanie zriaďovateľovi, ktorý sa snaží nájsť miesto na predprimárne vzdelávanie v inej škole vo svojej pôsobnosti. Ak zriaďovateľ určí inú školu, rodič nemusí podávať novú žiadosť.

Ak obec alebo mestská časť nie je zriaďovateľom inej materskej školy alebo v rámci ich pôsobnosti nie sú kapacitné možnosti, do 10. júla informujú rodiča o materskej škole s dostatočnou kapacitou. Táto škola by mala byť najbližšie k miestu trvalého pobytu dieťaťa alebo mať najlepšiu dostupnosť verejnou dopravou. Rodič by mal podať žiadosť do určenej materskej školy do 20. júla.

O žiadosť je potrebné požiadať na úrade práce

Ak rodič nedokáže umiestniť dieťa do štátnej materskej školy, môže požiadať o predĺžený rodičovský príspevok. Nárok na príspevok vzniká aj v prípade, že dieťa je prijaté do súkromnej alebo cirkevnej školy, pričom rodič musí podať žiadosť na príslušnom úrade práce.

Pre príspevok je potrebné priložiť rozhodnutie o neprijatí dieťaťa do spádovej štátnej materskej školy z kapacitných dôvodov, odvolanie podané rodičom či inou oprávnenou osobou a oznámenie o možnosti prijatia do inej materskej školy. Potrebné sú tiež rozhodnutia o neprijatí do škôl určovaných zriaďovateľom.

„Ak je aktuálne rodičovský príspevok poskytovaný na rok 2024/2025 podľa predpisov platných do konca roku 2024, a podmienky nároku trvajú, príspevok sa poskytuje bezo zmeny najdlhšie do 31. augusta 2025,“ uvádza Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny.