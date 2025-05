Širší kontext: Počas diskusie Trump tvrdil, že video ukazuje masové pochovávanie bielych farmárov. Ramaphosa, ktorý zábery videl po prvýkrát, poukázal na to, že kriminalita v JAR sa dotýka väčšinou černochov. Napriek tomu Trump trval na tom, že farmári nie sú černosi.

Trump ukázal Ramaphosovi aj článok z online magazínu American Thinker, ktorý sa zaoberal rasovým napätím v JAR. Editorka magazínu Andrea Widburgová priznala, že Trump nesprávne identifikoval snímku.

Ramaphosova návšteva Washingtonu mala za cieľ zlepšiť vzťahy so Spojenými štátmi, ktoré sú narušené Trumpovou kritikou juhoafrických pozemkových zákonov a politikou voči belošskej menšine. Napriek Trumpovej kritike Ramaphosa uviedol, že je ochotný diskutovať o jeho obavách.

In the Oval Office, Trump and Elon Musk are forcing the President of South Africa, over his objections, to watch old videos of Black people who have a problem with white people.



Even for this Nazi regime, this is sick stuff. pic.twitter.com/esoyIvLnhX