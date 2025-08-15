Sociálna poisťovňa mení od 1. augusta zobrazenie odosielateľa SMS správ na SOCPOIST.SK pre zvýšenie dôveryhodnosti.
- Sociálna poisťovňa mení spôsob, akým odosiela svoje SMS správy. Od 1. augusta už neprichádzajú z čísla 0917 257 257, ale s jednotným názvom „SOCPOIST.SK“.
- Táto zmena má zvýšiť prehľadnosť a dôveryhodnosť komunikácie a znížiť obavy z možného zneužitia kontaktov.
- Poisťovňa každý mesiac pošle zhruba 50-tisíc SMS správ a 65-tisíc e-mailov živnostníkom, zamestnávateľom a dobrovoľne poisteným osobám. Cieľom je pripomínať im neuhradené platby alebo chýbajúce výkazy, čo im pomôže vyhnúť sa zbytočným sankciám.
Širší kontext: Martin Kontúr, hovorca Sociálnej poisťovne, vysvetlil, že tieto správy sú zasielané na kontaktné údaje, ktoré si príjemcovia sami zaregistrovali na formulároch. Aby klienti dodržiavali svoje povinnosti a vyhli sa sankciám, poisťovňa ich motivuje prostredníctvom takzvanej mäkkej formy vymáhania.
Zároveň sa upozorňuje na ostražitosť: poisťovňa nikdy nepýta osobné alebo platobné údaje a nežiada kliknutia na ďalšie odkazy. Oficiálne informácie poskytuje na webovej stránke www.socpoist.sk alebo priamo na svojich pobočkách.
