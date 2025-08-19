Mladý fínsky poslanec zomrel v parlamente.
Vo fínskom parlamente došlo 19. augusta k tragédii. V priestoroch budovy v Helsinkách našli telo poslanca Eemeliho Peltonena zo Sociálnodemokratickej strany (SDP). Podľa denníka Iltalehti spáchal 30-ročný politik samovraždu. Polícia cudzie zavinenie vylúčila, vyšetrovanie okolností však naďalej pokračuje, informujú Noviny.sk.
Na miesto dorazili záchranári krátko po 11. hodine, spolu s viacerými policajnými hliadkami, sanitkou a obrneným vozidlom. Premiér Petteri Orpo tragédiu označil za šokujúcu a predseda Koaličnej strany Jukka Kopra vyjadril hlboký smútok.
Eemeli Peltonen sa stal poslancom v roku 2023 so ziskom 5 747 hlasov. Pôsobil v administratívnom a právnom výbore a zároveň viedol mestskú radu v Järvenpää. V júni nastúpil na práceneschopnosť, ktorej dôvody bližšie nekomentoval. Na sociálnych sieťach sa zmienil o zdravotných problémoch s obličkami a bakteriálnej infekcii, pre ktoré bol hospitalizovaný.
Prečítaj si aj tieto články: