Kategórie
Lifestyle
Aktuálne témy
Lifestyle témy
Lifestylový obsah, ktorý inšpiruje, vzdeláva aj zabáva, nájdeš na webe Refresher.
Články o móde, hudbe, športe či iných zaujímavostiach nájdeš na webe Refresher. Čítaj rozhovory so zaujímavými osobnosťami, otestuj sa v kvízoch, načerpaj inšpiráciu, čo pozerať, počúvať alebo aké trendy práve letia. Sleduj lifestylový obsah na webe Refresher.
PREJSŤ NA LIFESTYLE
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na www.refresher.sk
Domov
TASR
dnes 26. augusta 2025 o 5:39
Čas čítania 0:48

Porsche oznámilo prepúšťanie. O prácu príde väčšina zamestnancov dcérskej spoločnosti Cellforce

Kategória:
Zahraničie
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Porsche oznámilo prepúšťanie. O prácu príde väčšina zamestnancov dcérskej spoločnosti Cellforce
Zdroj: TASR - Marko Erd

O prácu príde zhruba 200 ľudí.

Nemecká automobilka Porsche plánuje prepustiť väčšinu zamestnancov svojej dcérskej spoločnosti Cellforce, ktorá sa zaoberá výrobou batérií. Informuje o tom agentúra DPA, ktorá sa v pondelok odvolala na odborový zväz IG Metall.

Pracovné miesta by mali zaniknúť k 30. novembru a dotknutí zamestnanci budú o rozhodnutí informovaní poštou v priebehu tohto týždňa, uviedol zástupca odborov Kai Lamparter. V spoločnosti Cellforce, ktorá zamestnáva približne 280 ľudí, je podľa informácií agentúry DPA ohrozených asi 200 pracovných miest.

Podľa medializovaných informácií Porsche už minulý týždeň informovalo príslušný úrad práce o plánovanom hromadnom prepúšťaní. Momentálne nie sú k dispozícii žiadne informácie o odstupnom, dodal Lamparter.

Výrobca športových automobilov so sídlom v Stuttgarte už skôr oznámil, že jeho dcérska spoločnosť Cellforce sa v budúcnosti zameria na výskum a vývoj batérií. Predchádzajúce plány na rozšírenie výroby vysokovýkonných batérií automobilka zrušila. Spoločnosť Porsche, ktorá je súčasťou skupiny Volkswagen, neposkytla konkrétne informácie o tom, koľkých zamestnancov sa dotkne prepúšťanie.

„Globálny trh s elektrickými vozidlami sa, žiaľ, nevyvíjal tak, ako sa pôvodne očakávalo. Rámcové podmienky sa zásadne zmenili a my na to musíme reagovať,“ uviedol Michael Steiner, člen predstavenstva skupiny Volkswagen zodpovedný za výskum a vývoj. Nakoniec sa ukázalo, že pôvodný obchodný model spoločnosti Cellforce nebol životaschopný, dodal.

25. augusta 2025 o 11:30 Čas čítania 0:36 Letecká spoločnosť mení pravidlá pre cestujúcich s nadváhou. Od budúceho roka si budú musieť zakúpiť extra sedadlo Letecká spoločnosť mení pravidlá pre cestujúcich s nadváhou. Od budúceho roka si budú musieť zakúpiť extra sedadlo
22. augusta 2025 o 13:05 Čas čítania 1:00 Top mestá a obce pre život na Slovensku: Tento rebríček ukazuje, kde sa žije najlepšie (+MAPA) Top mestá a obce pre život na Slovensku: Tento rebríček ukazuje, kde sa žije najlepšie (+MAPA)
24. augusta 2025 o 14:19 Čas čítania 0:52 Transakčnú daň čakajú na jeseň veľké zmeny. Niektorí ju nebudú musieť platiť Transakčnú daň čakajú na jeseň veľké zmeny. Niektorí ju nebudú musieť platiť
Porsche
Zdroj: TASR - Marko Erd
Objektívne spravodajstvo v jazyku, ktorému rozumieš
Niekedy je náročné rozlíšiť pravdivé informácie a hoaxy.
Naším cieľom je preto prinášať ti overené a presné informácie a vysvetliť zložité témy tak, aby si im jasne porozumel/-a.
Objektívne správy sú pre mňa dôležité
Pridaj sa do klubu REFRESHER+
Základné
5 €
Účtuje sa raz za 4 týždne
1,25 € / Týždeň
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Menej reklám
150 kreditov každé 4 týždne na nákup benefitov
Ročné - 17 %
60 € 50 €
Účtuje sa raz za rok
0,96 € / Týždeň
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Úplne bez reklám
2 000 kreditov ihneď na nákup benefitov
Zdieľanie článkov kamošom
Všetky možnosti predplatného Mám zľavový kód
Dokončením súhlasím s pravidlami a podmienkami portálu Refresher.
Súvisiace témy:
Automobilový priemysel Správy zo sveta
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Náhľadový obrázok: TASR - Marko Erd
Diskusia (0)
Prihlásiť sa
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
Najčítanejšie
4 hodiny
24 hodín
7 dní
pred 2 hodinami
Porsche oznámilo prepúšťanie. O prácu príde väčšina zamestnancov dcérskej spoločnosti Cellforce
Porsche oznámilo prepúšťanie. O prácu príde väčšina zamestnancov dcérskej spoločnosti Cellforce
pred 4 dňami
Top mestá a obce pre život na Slovensku: Tento rebríček ukazuje, kde sa žije najlepšie (+MAPA)
Top mestá a obce pre život na Slovensku: Tento rebríček ukazuje, kde sa žije najlepšie (+MAPA)
včera o 16:13
Malého chlapca v pezinskej autoumyvárni zrazilo auto. V nemocnici bojuje o život
Malého chlapca v pezinskej autoumyvárni zrazilo auto. V nemocnici bojuje o život
pred 2 dňami
Transakčnú daň čakajú na jeseň veľké zmeny. Niektorí ju nebudú musieť platiť
Transakčnú daň čakajú na jeseň veľké zmeny. Niektorí ju nebudú musieť platiť
pred 3 dňami
Volajú ti rakúske čísla? Ide o podvod, stačí jeden telefonát a môžeš prísť o tisíce eur
Volajú ti rakúske čísla? Ide o podvod, stačí jeden telefonát a môžeš prísť o tisíce eur
včera o 19:51
Elon Musk žaluje Apple aj OpenAI. Žiada od nich miliardové odškodnenie
Elon Musk žaluje Apple aj OpenAI. Žiada od nich miliardové odškodnenie
pred 3 dňami
Volajú ti rakúske čísla? Ide o podvod, stačí jeden telefonát a môžeš prísť o tisíce eur
Volajú ti rakúske čísla? Ide o podvod, stačí jeden telefonát a môžeš prísť o tisíce eur
pred 4 dňami
Top mestá a obce pre život na Slovensku: Tento rebríček ukazuje, kde sa žije najlepšie (+MAPA)
Top mestá a obce pre život na Slovensku: Tento rebríček ukazuje, kde sa žije najlepšie (+MAPA)
pred 2 dňami
Transakčnú daň čakajú na jeseň veľké zmeny. Niektorí ju nebudú musieť platiť
Transakčnú daň čakajú na jeseň veľké zmeny. Niektorí ju nebudú musieť platiť
včera o 11:20
Polícia varuje pred rakúskymi telefonátmi: Podvodníci lákajú na brigádu z domu
Polícia varuje pred rakúskymi telefonátmi: Podvodníci lákajú na brigádu z domu
včera o 16:13
Malého chlapca v pezinskej autoumyvárni zrazilo auto. V nemocnici bojuje o život
Malého chlapca v pezinskej autoumyvárni zrazilo auto. V nemocnici bojuje o život
19. 8. 2025 10:40
Zdedil si na Slovensku pozemok po svojich predkoch? Štát zverejnil nový zoznam, mnohí o tom ani nevedia
Zdedil si na Slovensku pozemok po svojich predkoch? Štát zverejnil nový zoznam, mnohí o tom ani nevedia
19. 8. 2025 10:40
Zdedil si na Slovensku pozemok po svojich predkoch? Štát zverejnil nový zoznam, mnohí o tom ani nevedia
Zdedil si na Slovensku pozemok po svojich predkoch? Štát zverejnil nový zoznam, mnohí o tom ani nevedia
pred 4 dňami
Top mestá a obce pre život na Slovensku: Tento rebríček ukazuje, kde sa žije najlepšie (+MAPA)
Top mestá a obce pre život na Slovensku: Tento rebríček ukazuje, kde sa žije najlepšie (+MAPA)
pred 3 dňami
Volajú ti rakúske čísla? Ide o podvod, stačí jeden telefonát a môžeš prísť o tisíce eur
Volajú ti rakúske čísla? Ide o podvod, stačí jeden telefonát a môžeš prísť o tisíce eur
19. 8. 2025 17:57
Slovensko čoskoro zasiahnu silné búrky. Meteorológovia vydali výstrahy (+ mapa)
Slovensko čoskoro zasiahnu silné búrky. Meteorológovia vydali výstrahy (+ mapa)
22. 8. 2025 6:29
Ako získať 90 € mesačne na dieťa: Pozri si, kto má nárok na prídavok a príplatok
Ako získať 90 € mesačne na dieťa: Pozri si, kto má nárok na prídavok a príplatok
18. 8. 2025 13:00
Vypočítaj si dôchodok online. Sociálna poisťovňa spustila žiadanú novinku
Vypočítaj si dôchodok online. Sociálna poisťovňa spustila žiadanú novinku
Lifestyle news
Kráska z Love Islandu sa podelila o svoj veľký deň. Zdieľala zábery z romantickej svadby v lese pred 19 minútami
Známa slovenská influencerka Lula Almaksus končí so svojou prácou. „Influencing nie je môj peak,“ povedala včera o 19:44
Nová hra ťa zavedie do prvej svetovej vojny. Pozri si tieto úžasné zábery včera o 19:20
Supreme predstavil novú kolekciu Jeseň/Zima 2025: Je plná nečakaných kolaborácií včera o 18:18
Hard Rico sa rozišiel s priateľkou. Na svojom prvom koncerte po prepustení z väzenia zahral skladbu „Zlatokopky“ včera o 17:14
Na Medzinárodnej olympiáde v astronómii a astrofyzike zažiarili slovenskí študenti včera o 16:03
Yaksha prináša nízkokalorickú zmrzlinu. Do známeho bratislavského spotu prichádza novinka včera o 14:49
Zo salaša do Mekáča: Známu slovenskú pochúťku nájdeš už aj v populárnom fastfoodovom reťazci včera o 13:36
Chatbot Elona Muska vytvoril anime priateľku. Odborníci varujú pred sexuálnym obsahom a kontroverznými výrokmi včera o 12:49
Letecká spoločnosť mení pravidlá pre cestujúcich s nadváhou. Od budúceho roka si budú musieť zakúpiť extra sedadlo včera o 11:30
Zahraničie Všetko
Elon Musk žaluje Apple aj OpenAI. Žiada od nich miliardové odškodnenie
včera o 19:51
Elon Musk žaluje Apple aj OpenAI. Žiada od nich miliardové odškodnenie
Dohoda o integrácii ChatGPT do iPhonov údajne neoprávnene poškodzuje jeho chatbota Groka.
V uliciach kvôli nemu panoval teror. Obávaný narkobarón El Mayo pred súdom priznal svoju vinu
pred 19 minútami
V uliciach kvôli nemu panoval teror. Obávaný narkobarón El Mayo pred súdom priznal svoju vinu
Donald Trump: Vojna v Pásme Gazy sa skončí do pár týždňov
pred hodinou
Donald Trump: Vojna v Pásme Gazy sa skončí do pár týždňov
Lavrov prehovoril o podmienkach mieru na Ukrajine. Garantom bezpečnosti majú byť viaceré štáty
včera o 07:28
Lavrov prehovoril o podmienkach mieru na Ukrajine. Garantom bezpečnosti majú byť viaceré štáty
Opel odkladá prechod na elektromobily v Európe: Spaľovacie motory zostávajú aj po roku 2028
pred hodinou
Opel odkladá prechod na elektromobily v Európe: Spaľovacie motory zostávajú aj po roku 2028
Dovolenka v Španielsku sa zmenila na horor: Vyše 100 hostí hotela skončilo s príznakmi otravy
včera o 15:28
Dovolenka v Španielsku sa zmenila na horor: Vyše 100 hostí hotela skončilo s príznakmi otravy
Ekonomika Všetko
Od roku 2026 sa zvyšujú minimálne dôchodky. Pozri si, koľko dostaneš podľa odpracovaných rokov
13. 8. 2025 14:03
Od roku 2026 sa zvyšujú minimálne dôchodky. Pozri si, koľko dostaneš podľa odpracovaných rokov
13. 8. 2025 7:43
Po viac než 30 rokoch končí tradičný slovenský výrobca. Dôvodom je výrazný pokles objednávok
12. 8. 2025 10:36
Investičné byty nemusia byť len pre bohatých. Ako si ich môže dovoliť aj bežná domácnosť?
Reportáže Všetko
Pýtali sme sa mladých ľudí na východe na budúcnosť Slovenska. Ich odpovede nás prekvapili
24. 8. 2023 17:00
Pýtali sme sa mladých ľudí na východe na budúcnosť Slovenska. Ich odpovede nás prekvapili
10. 8. 2023 14:16
Pýtali sme sa Slovákov, kto začal vojnu na Ukrajine (Reportáž)
20. 10. 2024 9:30
Boli sme v rodisku Huliaka: „Primitivizmus a stredovek“ tvrdia niektorí Očovania. Iní hovoria o „skutočnom chlapovi“ (Reportáž)
Slovensko Všetko
Attila Végh vráti peniaze SPP. Vysvetľuje, prečo nesplnil zmluvné podmienky
včera o 08:37
Attila Végh vráti peniaze SPP. Vysvetľuje, prečo nesplnil zmluvné podmienky
včera o 11:20
Polícia varuje pred rakúskymi telefonátmi: Podvodníci lákajú na brigádu z domu
včera o 13:58
Peter Kotlár odmieta odstúpiť. Výsledky SAV o vakcínach nepovažuje za smerodajné

Najnovšie

Spravodajstvo
Lifestyle
Kto je Jana Jányová? Bojuje proti progresivizmu a má fotku s Bombicom. Smer oslovuje radikálnych voličov aj cez bývalú playmate
22. 8. 2025 6:30
Kto je Jana Jányová? Bojuje proti progresivizmu a má fotku s Bombicom. Smer oslovuje radikálnych voličov aj cez bývalú playmate
Bývalá playmate Jana Jányová sa stala výraznou tvárou Smeru. Na sociálnych sieťach ostro útočí na progresívcov, strana ju pravidelne zdieľa a využíva jej popularitu v online priestore.
KOMENTÁR: Slováci berú slobodu ako samozrejmosť. Ak je našou stratégiou iba „prežiť Rusko“, musíme sa naučiť správne klaňať
21. 8. 2025 14:00
KOMENTÁR: Slováci berú slobodu ako samozrejmosť. Ak je našou stratégiou iba „prežiť Rusko“, musíme sa naučiť správne klaňať
21. august 1968: Prekvapivé a menej známe fakty invázie, ktoré odhaľujú odvahu československého ľudu
21. 8. 2025 6:30
21. august 1968: Prekvapivé a menej známe fakty invázie, ktoré odhaľujú odvahu československého ľudu
Dávid Dej z PS: Ak mladí vidia, že ich zastupujú ľudia, ako mladý Kaliňák alebo Bartek, nečudo, že sa necítia vypočutí (Rozhovor)
19. 8. 2025 7:10
Dávid Dej z PS: Ak mladí vidia, že ich zastupujú ľudia, ako mladý Kaliňák alebo Bartek, nečudo, že sa necítia vypočutí (Rozhovor)
Michal Bartek z Hlasu: Mladým odkazujem: neverte všetkému, čo hovoria politici, či už z opozície alebo koalície (Rozhovor)
19. 8. 2025 6:50
Michal Bartek z Hlasu: Mladým odkazujem: neverte všetkému, čo hovoria politici, či už z opozície alebo koalície (Rozhovor)
Viac
Späť
Zdieľať
Diskusia