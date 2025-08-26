O prácu príde zhruba 200 ľudí.
Nemecká automobilka Porsche plánuje prepustiť väčšinu zamestnancov svojej dcérskej spoločnosti Cellforce, ktorá sa zaoberá výrobou batérií. Informuje o tom agentúra DPA, ktorá sa v pondelok odvolala na odborový zväz IG Metall.
Pracovné miesta by mali zaniknúť k 30. novembru a dotknutí zamestnanci budú o rozhodnutí informovaní poštou v priebehu tohto týždňa, uviedol zástupca odborov Kai Lamparter. V spoločnosti Cellforce, ktorá zamestnáva približne 280 ľudí, je podľa informácií agentúry DPA ohrozených asi 200 pracovných miest.
Podľa medializovaných informácií Porsche už minulý týždeň informovalo príslušný úrad práce o plánovanom hromadnom prepúšťaní. Momentálne nie sú k dispozícii žiadne informácie o odstupnom, dodal Lamparter.
Výrobca športových automobilov so sídlom v Stuttgarte už skôr oznámil, že jeho dcérska spoločnosť Cellforce sa v budúcnosti zameria na výskum a vývoj batérií. Predchádzajúce plány na rozšírenie výroby vysokovýkonných batérií automobilka zrušila. Spoločnosť Porsche, ktorá je súčasťou skupiny Volkswagen, neposkytla konkrétne informácie o tom, koľkých zamestnancov sa dotkne prepúšťanie.
„Globálny trh s elektrickými vozidlami sa, žiaľ, nevyvíjal tak, ako sa pôvodne očakávalo. Rámcové podmienky sa zásadne zmenili a my na to musíme reagovať,“ uviedol Michael Steiner, člen predstavenstva skupiny Volkswagen zodpovedný za výskum a vývoj. Nakoniec sa ukázalo, že pôvodný obchodný model spoločnosti Cellforce nebol životaschopný, dodal.